13 Marzo 2026

Collesalvetti (Livorno) 13 marzo 2026 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐯𝐞𝐭𝐭𝐢, 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐢: “𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚”

E’ transitato dalla stazione di Collesalvetti un convoglio ferroviario proveniente dal porto di Piombino, contenente mezzi militari e presumibilmente materiale bellico.

“Il passaggio del treno – ha dichiarato la sindaca Sara Paoli – mi è stato segnalato immediatamente dall’organizzazione sindacale USB, impegnata da questa mattina in presidi nelle stazioni vicine, in particolare a Livorno – Calambrone. Proprio a seguito di queste iniziative il convoglio sarebbe stato deviato lungo la linea ferroviaria Pisa–Vada, attraversando anche il nostro territorio.

Di fronte a quanto accaduto esprimo preoccupazione per il quadro geopolitico internazionale che stiamo vivendo. Al momento non abbiamo informazioni certe sulla destinazione finale del carico trasportato, ma ritengo doveroso sottolineare che il passaggio di convogli di questo tipo, per la natura del materiale movimentato, non può avvenire nel silenzio, anche per garantire la massima sicurezza ai centri abitati attraversati dalla linea ferroviaria.

Il comune di Collesalvetti ribadisce la sua contrarietà alla guerra e a questa modalità di gestione dei conflitti internazionali che ci vedono tutti coinvolti”.

L’amministrazione inoltre 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎 𝑙’𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑆𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

