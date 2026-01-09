Home

Cronaca

𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲: 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀

Cronaca

9 Gennaio 2026

𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲: 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀

Livorno 9 gennaio 2025 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲: 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀

La Protezione civile comunale informa che l’intensità e la direzione del vento in via dei Pensieri non hanno consentito di aprire il MERCATINO DEL VENERDì, che per oggi è ANNULLATO.

Il mercato di piazza Cavallotti è invece regolarmente aperto.

Per il mercato del Buontalenti in piazza Cavour la decisione è ai commercianti, al momento alcuni sono aperti.

Il viale Italia al momento è interamente aperto al traffico.