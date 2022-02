Politica

10 Febbraio 2022

Livorno 10 febbraio 2022

𝗗𝗔𝗦𝗣𝗢: “𝟵 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗼 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗶 𝗮 𝗟𝗶𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼. 𝗕𝗲𝗻𝗲 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮!”

Divieto di accesso per due anni negli esercizi pubblici per gli autori.

I destinatari sono: un italiano dei 51 anni per furto all’ Iper coop, un tunisino di 37 anni per furti aggravati al centro commerciale Fonti del Corallo, un altro italiano di 17 anni per furto al Sakura di via Pieroni. Daspo anche per una rumena di 52 anni per furto in zona Buontalenti. Un tunisino di 39 anni per rapina messa a segno in via Grande.

Questo provvedimento, sicuramente forte lo comprendiamo, dovrebbe essere esteso anche a coloro che saranno individuati per la movida molesta in via Roma e via Cambini.

C’è bisogno in questo momento di non abbassare la guardia dopo i primi giorni di indignazione ma proseguire con determinazione colpendo più soggetti possibile per restituire la necessaria serenità ai residenti.

Un plauso alle forze dell’ordine per il loro lavoro affatto semplice e purtroppo con scarsi mezzi.

La Polizia Municipale, che sta dimostrando grande presenza sul territorio, si affianchi sempre più in sinergia alle altre autorità di sicurezza per meglio operare un puntale ed efficace controllo del territorio, la chiave di volta per stroncare sul nascere situazioni poi ingestibili.

E’ quanto dichiara Davide Anselmi, responsabile dipartimento sicurezza provincia di Livorno – Forza Italia

