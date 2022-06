Home

0-6, svolta la pittura collaborativa per bambini e genitori nei parchi

11 Giugno 2022

Le feste dell’Accordo Quadro per la gestione del sostegno nei servizi 0-6 anni del Comune di Livorno

Livorno, 10 giugno 2022

Si sono svolte nei parchi di Villa Mimbelli, “Baden Powell” e parco “S.Pertini”, le iniziative del progetto di pittura collaborativa per bambini fino ai 6 anni e per i loro genitori.

L’attività ha coinvolto tutti i bambini e le bambine che frequentano i servizi educativi del sistema integrato per l’infanzia della città di Livorno:

un evento che si inserisce all’interno dell’Accordo Quadro per la gestione del sostegno nei servizi 0-6 anni del Comune di Livorno;

Le feste laboratoriali hanno visto la piena collaborazione tra lo staff psicopedagogico del Comune e le Cooperative Progetto A e Orsa, affidatarie del servizio e l’Associazione KoalaLudo che ha accompagnato l’esperienza educativa.

Il significato della relazione tra Servizi Educativi e Famiglie, in un approccio rivolto a favorire e consolidare la piena inclusione educativa e didattica, è stato apprezzato ed i bambini e le bambine si sono riconosciuti come individui attivi, soggetti portatori di differenze individuali, protagonisti della loro esperienza e persone libere di una propria espressione.

È stato un momento di felice condivisione tra piccoli e grandi, in cui è emerso il piacere di stare bene insieme attraverso la creatività, la fantasia e il gioco all’interno di una dimensione artistica.

Si tratta di un ulteriore passo verso l’idea di “Città Educativa”, ossia verso il rapporto tra Città ed Educazione, in cui i servizi per l’infanzia si aprono al territorio, coinvolgendo le famiglie in nuove e divertenti esperienze rivolte alla valorizzazione della relazione e della collaborazione, potenziando così le competenze di cittadinanza.

In questo modo «la scuola stessa diventa una forma di vita sociale, una comunità in miniatura, una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni di esperienza associata al di fuori delle mura scolastiche» (J. Dewey, Democrazia e Società,1916).

«Ci sono pittori che disegnano il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole».

(P. Picasso)

