1 chilo di droga ed un machete nella casa popolare occupata, denunciato 26enne extracomunitario

20 Marzo 2023

Livorno 20 marzo 2021

Questa mattina, durante una operazione di rilascio di un immobile Erp situato in via Nino Bixio, la Polizia Municipale ha rinvenuto dentro un appartamento sostanza stupefacente per un totale di kg 1,057 (877 gr di hashish e 180 gr di cocaina) ed un machete che sono stati poi sottoposti a sequestro.

A seguito della successiva attività investigativa è stato individuato un cittadino extracomunitario di 26 anni, già segnalato per l’occupazione abusiva dell’alloggio, oggi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e per furto di energia elettrica.

L’operazione è stata eseguita congiuntamente al reparto cinofili della Guardia di Finanza.

