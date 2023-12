Home

17 Dicembre 2023

Livorno 17 dicembre 2023 – 1° Ko esterno, il Livorno soccombe in casa della Trestina

Il Livorno vive una giornata difficile, subendo la prima sconfitta in trasferta contro la Trestina con un risultato di 1-0. La squadra amaranto, quasi mai pericolosa, non ha presentato idee chiare per cercare di ribaltare il risultato, nonostante avesse un’intera ora a disposizione dopo il vantaggio della Trestina al 30′.

Favarin, alle prese con diverse assenze, ha dovuto fare i conti con le squalifiche di alcuni giocatori chiave, ma la dimensione della rosa del Livorno, composta da ben 30 giocatori, avrebbe dovuto permettere alla squadra di superare queste emergenze, specialmente considerando l’obiettivo di puntare in alto.

Il Livorno ha subito la freschezza della Trestina, una squadra in un buon momento di forma, che ha trovato il gol decisivo nonostante non facessero grandi cose.

Il Livorno ha mostrato qualche segnale solo negli ultimi cinque minuti, con un tentativo di Luis Henrique parato dal portiere e un assalto confuso che non ha portato a risultati positivi.

Questa sconfitta, la prima in trasferta e la terza della stagione, allontana ulteriormente il Livorno dalla vetta, facendolo scendere al sesto posto, al di fuori della zona playoff.

Per tornare in corsa, è necessario un cambio immediato di mentalità, altrimenti sarà difficile uscire da questa categoria.

La cronaca della partita mostra un Livorno quasi mai pericoloso e incapace di rispondere al vantaggio iniziale della Triestina. La squadra dovrà riflettere su questa prestazione e lavorare duramente per tornare alla vittoria nelle prossime sfide

TRESTINA – LIVORNO 1-0

TRESTINA (4-3-3):

Fiorenza; Irione, Contucci, Sensi, Dottori; Menghi, Conti, Marietti (84’ Bucci); Omohonria, Tascini, Belli.

A disposizione: Migliorati, Luchetti, Tosti, Giuliani, Coppini, Soldani, Di Nolfo, Cardaioli.

LIVORNO (4-3-1-2):

Albieri; Camara (55’ Fancelli), Ronchi, Bassini, Coriano (63’ Brisciani); Sabattini, Luci, Nardi; Cesarini; Mutton (55’

Menga), Cori (63’ Luis Henrique).

A disposizione: Biagini, Nizzoli, Savshak, Pavlenko, Boroduska.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona

RETE: 30’ Contucci.

NOTE: Ammoniti: Conti (14’), Tascini (26’), Mutton (35’); Camara (50’), Sabattini (65’), Nardi (75’)

