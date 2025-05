Home

Eventi

1° maggio a Livorno concerti alla Terrazza Mascagni e Fortezza Vecchia

Eventi

1 Maggio 2025

1° maggio a Livorno concerti alla Terrazza Mascagni e Fortezza Vecchia

Livorno 1 maggio 2025 1° maggio a Livorno concerti alla Terrazza Mascagni e Fortezza Vecchia

Di seguito i programmi dei due eventi

Terrazza Mascagni

Musica, energia e spirito di comunità: il Primo Maggio 2025 a Livorno si festeggia con Surfer Joe alla Terrazza Mascagni

Sarà una festa piena di musica, colori e spirito popolare quella che animerà la Terrazza Mascagni il 1° maggio 2025, grazie all’organizzazione targata Surfer Joe, punto di riferimento per la cultura musicale e surf della città. A partire dalle ore 15, Livorno si trasformerà in un grande palco a cielo aperto per accogliere artisti e band tra le più vivaci e coinvolgenti del panorama indipendente e alternativo italiano.

Ad aprire le danze sarà il DJ Time con Kenji e Dome La Muerte, due autentici cultori del vinile che porteranno in consolle selezioni capaci di far vibrare la terrazza più iconica del lungomare livornese.

Il programma live è un mix esplosivo di stili e linguaggi musicali. A dare il via ci penseranno Ico e i Casi Umani, quartetto nato nel 2018 tra Pisa e Nugola (LI), composto da Ico Gattai, Davide Barbafiera, Tommaso Tanzini e Jacopo Vescio. Con il loro rock sgangherato e teatrale, intriso di influenze che spaziano dagli Skiantos ai CCCP, promettono uno show esilarante. Dalla barca sull’Arno al palco del MiAmi Festival di Milano, fino a Villa Inferno con gli Zen Circus: la loro storia è già leggenda.

Dalle sonorità irriverenti si passa alle vibrazioni positive del roots reggae con i Trenchtown Train. Guidati da Luca “HookaH” Valdambrini alla voce e alla chitarra ritmica, la band mescola l’energia del reggae con l’atmosfera da spiaggia, creando un sound perfetto per celebrare la giornata dei lavoratori a ritmo di onde e libertà.

Non potevano mancare i Baldo degli Ubaldi, ensemble toscano che profuma di fiasco di vino, canti popolari e risate in piazza. Con il loro spirito da “banda in miniatura” e un repertorio che ripesca le tradizioni italiane più autentiche, faranno ballare e sorridere il pubblico tra percussioni, fiati e tanta ironia contadina.

A chiudere il cerchio ci penseranno i Radio Ithemba, che in lingua zulu significa “Radio Speranza”. Il loro mix esplosivo di rumba, reggae e sonorità AlterLatine è un viaggio musicale che abbatte le barriere linguistiche e culturali. Con testi in italiano, spagnolo, francese e portoghese, la band porterà alla Terrazza Mascagni uno spettacolo multiculturale, energico e coinvolgente.

L’ingresso è libero. Sarà un Primo Maggio da ballare, da ascoltare, da vivere. A suon di buona musica e con lo sguardo verso il mare.

1° magg io a Livorn o concerti alla Terrazza Mascagni e Fortezza Vecchia

1° maggio in Fortezza Vecchia

Una grande giornata di musica e solidarietà organizzata da CLAPS Eventi

l’Associazione Claps Eventi di Barbato Vanessa e Piero Ciantelli organizza il primo concertone del Primo Maggio a Livorno in Fortezza Vecchia , ad intrattenere un esperto del settore radiofonico il coinvolgente Marco Leonetti di Radio Incontro.

La Fortezza Vecchia di Livorno si trasforma in un palcoscenico di passione e impegno sociale per celebrare il Primo Maggio con un evento imperdibile organizzato da CLAPS Eventi. Dalle ore 12 alle ore 24, la storica fortezza si anima con un lungo festival musicale che riunisce ben 18 band provenienti da vari generi, tutti all’insegna del rock e della solidarietà.

Il main stage ospiterà una serie di performance live che coinvolgeranno un pubblico variegato e appassionato.

Tra i protagonisti, spiccano i GANG dei fratelli Severini, che proporranno il loro repertorio intriso di tematiche a favore degli ultimi, degli sfruttati e degli emarginati sociali. Ispirati dai Clash, i GANG condividono da sempre un’ideologia di lotta e solidarietà, portando avanti un messaggio di giustizia sociale attraverso la musica.

L’evento conta anche sulla partecipazione di importanti realtà associative come l’ARCI di Livorno, rappresentata dal presidente Alessio Simoncini, che porterà il suo contributo al dibattito culturale e sociale di questa giornata speciale.

Oltre ai GANG, il palco ospiterà una lunga serie di band che animeranno questa vera e propria kermesse musicale: Fuori Tempo, Gruppo Aziendale, Logorhead, Maya’s Vei, Luca Faggella, Jonny Guitar, LaMarea,The Shroomboys, The Dreal, Finis Terrae, il Coro Garibaldi d’Assalto, Moll Flanders, I Professori e The Sinners.

Un’ampia varietà di generi e stili per una giornata di musica, aggregazione e riflessione.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa, tra cui Torteria Gagarin, Tecnosub di Daniele Cappanera, Studio Tecnico di Giaconi Claudio, Ecogeo di Maurizio Garzelli e Aromolio , Abate edilizia industriale che hanno sostenuto e contribuito alla realizzazione di questo evento.

Un appuntamento da non perdere: un’occasione per ascoltare buona musica, condividere valori e sostenere cause sociali importanti.

La Fortezza Vecchia si conferma ancora una volta come luogo di cultura, integrazione e impegno civile.

Vi aspettiamo il 1° maggio per una giornata all’insegna della musica e della solidarietà!