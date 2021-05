Home

Politica

1 maggio, Fratoianni (SI): “Sbagliato tenere aperti i supermercati, incomprensibile retromarcia di Giani”

Politica

1 Maggio 2021

1 maggio, Fratoianni (SI): “Sbagliato tenere aperti i supermercati, incomprensibile retromarcia di Giani”

1 Maggio , On. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana):

Tenere aperti i supermercati il 1º Maggio è una scelta sbagliata ed ingiusta.

Incomprensibile anche retromarcia al fotofinish del presidente Regione Toscana.

Solidali con lavoratori e loro organizzazioni

Livorno 1 maggio 2021

“Il 1º Maggio è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, è il giorno in cui ancor di più i diritti del lavoro e il lavoro negato o che non c’è devono essere al centro dell’impegno di tutti.

È per questo che è ancora più sbagliato che ci siano supermercati aperti domani in giro nel Paese, ancor più ingiusto in periodo di pandemia. Siamo solidali con quei lavoratori che in questo giorno saranno costretti a lavorare”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“E pure la retromarcia al fotofinish – conclude Fratoianni. – del presidente di Regione Toscana , giustamente stigmatizzata dalle organizzazioni sindacali, di riaprire i market per metà giornata ha davvero dell’incomprensibile.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin