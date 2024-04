Home

1° maggio in Fortezza Nuova, dibattiti e concerti. Il programma completo

27 Aprile 2024

Livorno 27 aprile 2024 – 1° maggio in Fortezza Nuova, dibattiti e concerti. Il programma completo

Il 1 maggio 2024, dalle ore 11, la Fortezza Nuova di Livorno ospiterà la Festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici.

Rivolto a tutti e a ingresso gratuito, l’evento, organizzato da Cgil provincia di Livorno, Cgil Toscana e The Cage/Xlr Produzioni in collaborazione con Fortezza Village; offre divertimento, intrattenimento, riflessione, informazione, relax e ristoro assieme alla famiglia, agli amici, ai cittadini, ai turisti negli splendidi spazi del parco, polmone verde del centro storico e simbolo del quartiere Venezia.

L’invito è rivolto a chiunque desideri trascorrere la ricorrenza in modo indimenticabile tra concerti, aree gioco per bambini, food truck, punti bar e stand di categoria.

DIBATTITI

Dalle ore 14, presso lo spazio dibattiti, si terrà la tavola rotonda sul tema “Il lavoro tra presente e futuro”.

L’iniziativa sarà introdotta da Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno.

Al dibattito – moderato dalla giornalista Frida Nacinovich – parteciperanno Fabrizio Russo (segretario generale Filcams-Cgil nazionale); Michele De Palma (segretario generale Fiom-Cgil nazionale) e Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana).

Un’interessante occasione di approfondimento per confrontarsi e discutere sulle problematiche e le sfide che ci attenderanno nei prossimi anni.

All’interno della Fortezza Nuova, saranno presenti anche bancarelle delle categorie Cgil presso cui poter chiedere informazioni o chiarimenti su tematiche riguardanti mondo del lavoro e pensioni.

Sarà anche possibile firmare e sostenere i 4 quesiti referendari promossi a livello nazionale dalla Cgil per chiedere l’abrogazione di quelle norme che hanno reso i lavoratori meno protetti e più vulnerabili. Saranno presenti anche stand di varie associazioni del territorio.

MERCATINO ARTIGIANALE E SPAZIO BAMBINI

All’interno della Fortezza Nuova sarà, inoltre, allestito il mercatino artigianale “Vista mare market” e uno spazio riservato al divertimento di bambine e bambini.

I CONCERTI

Bobo Rondelli – Courtesy The Cage

Le esibizioni sul palco grande si apriranno, dalle 16:30, con il live degli Unchained. Mossa dalla passione per il cinema di Quentin Tarantino, la tribute band farà rivivere le scene cult, attraverso l’interpretazione delle colonne sonore, trasversali per stile e per genere.

The Unchained – Courtesy The Cage

A seguire, sarà Luarte Project: un progetto di musicisti cosmopoliti che suonano per stimolare nel pubblico l’ascolto, il ballo e la commozione.

Nato dalla passione per i suoni ed i ritmi internazionali, propone world fusion e musiche originali.

Dal canzoniere del mondo alla canzone d’autore originale in lingue come il portoghese, l’inglese, lo spagnolo, il capoverdiano e in dialetto salentino; Luarte porta sul palco una vasta fucina di storie e culture espresse dagli strumenti e dalle voci di Chiara Pellegrini (Bachelor in canto Jazz presso il “Prince Claus Conservatorie” – Groningen), di Andrea Musio (cantautore, oboista e etnomusicologo formato in Portogallo) e dell’argentino Joaquin Cornejo (polistrumentista, produttore, arrangiatore).

Luarte Project – Courtesy The Cage

Gran chiusura con Bobo Rondelli.

l’artista, prossimo alla pubblicazione a metà giugno dell’album “Storie assurde” prodotto da The Cage; incanterà il pubblico con la magia e la struggente ironia che contraddistinguono il suo live.

Cantautore, poeta, attore e performer, da sempre ispira a Livorno la sua carriera artistica.

I testi introspettivi, dissacranti e le interpretazioni intimiste centrano una toscanità cinica e scanzonata, portandolo prima al successo con gli Ottavo Padiglione, poi al Premio Ciampi nel 2001 con la carriera da solista e a molti dischi e concerti presentati in tutta Italia, compresa la partecipazione a show radiofonici e televisivi – al Festival di Sanremo sarà ospite del Premio Tenco.

Raccoglie la fortuna di pubblico e di critica anche il road-movie “L’uomo che aveva picchiato la testa” che il regista Paolo Virzì gli dedica; oltre a un ruolo nella pellicola “La pazza gioia”. Sarà il protagonista del docufilm in omaggio a Ciampi prodotto da Sky Arte.

