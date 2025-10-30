Cronaca 30 Ottobre 2025

1 novembre, quando esporre correttamente i rifiuti durante le festività

Il Centro di raccolta “Livorno sud” rimarrà chiuso per riaprire la mattina del giorno seguente

 

AAMPS informa che in occasione della festività indicata per il giorno 1 novembre 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti verrà regolarmente erogato seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri. Ecco il dettaglio:

 

Area Ardenza – La Rosa

Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

Area Sant’Jacopo-Marradi

Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

Area Vittoria-Stazione-Zola

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

Area Livorno Est

Il giorno sabato non sono previste raccolte con modalità “porta a porta”

Livorno Sud

Organico: servizio confermato la mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

Area Pentagono

Il giorno sabato non sono previste raccolte con modalità “porta a porta”

Area Livorno Nord

Organico: servizio confermato la mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

Area Picchianti-Porta a Terra

Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)

 

L’azienda specifica che:

-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “Centro allargato” verranno regolarmente vuotate

-sarà attiva la pulizia delle adiacenze alle postazioni stradali

-lo spazzamento stradale è garantito così come sarà attiva la squadra del “Pronto Intervento”

-il Centro di raccolta “Livorno Sud” sarà chiuso (riapertura prevista la mattina di domenica 2 novembre)

