Livorno 30 ottobre 2025 1 novembre, quando esporre correttamente i rifiuti durante le festività
Il Centro di raccolta “Livorno sud” rimarrà chiuso per riaprire la mattina del giorno seguente
AAMPS informa che in occasione della festività indicata per il giorno 1 novembre 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti verrà regolarmente erogato seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri. Ecco il dettaglio:
Area Ardenza – La Rosa
Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
Area Sant’Jacopo-Marradi
Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
Area Vittoria-Stazione-Zola
Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
Area Livorno Est
Il giorno sabato non sono previste raccolte con modalità “porta a porta”
Livorno Sud
Organico: servizio confermato la mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
Area Pentagono
Il giorno sabato non sono previste raccolte con modalità “porta a porta”
Area Livorno Nord
Organico: servizio confermato la mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
Area Picchianti-Porta a Terra
Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di venerdì alle 5.00 di sabato)
L’azienda specifica che:
-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “Centro allargato” verranno regolarmente vuotate
-sarà attiva la pulizia delle adiacenze alle postazioni stradali
-lo spazzamento stradale è garantito così come sarà attiva la squadra del “Pronto Intervento”
-il Centro di raccolta “Livorno Sud” sarà chiuso (riapertura prevista la mattina di domenica 2 novembre)