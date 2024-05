Home

1° Trofeo del Mare Tito Neri: il grande ciclismo targato Uisp torna a far tappa a Livorno

Ciclismo

21 Maggio 2024

1° Trofeo del Mare Tito Neri: il grande ciclismo targato Uisp torna a far tappa a Livorno

Livorno 21 maggio 2024 – 1° Trofeo del Mare Tito Neri: il grande ciclismo targato Uisp torna a far tappa a Livorno

Torna il grande ciclismo targato UISP a Livorno. Mercoledì 29 maggio è in programma il 1° Trofeo del mare Tito Neri, cronometro a coppie in notturna valida come Campionato regionale toscano UISP organizzata dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche con il patrocinio del Comune di Livorno. Una gara contro il tempo che chiamerà a raccolta tutti coloro che vorranno sfidarsi con il meraviglioso lungomare labronico a fare da sfondo. Il percorso, infatti si snoderà dalla Baracchina Azzurra, che sarà sia la partenza che l’arrivo di questa manifestazione davvero interessante, con giro di boa in prossimità del Largo Christian Bartoli ad Antignano. Due giri da percorrere per un totale di 12 chilometri con in palio la maglia di Campioni Regionali della Toscana per chi salirà sul primo gradino del podio.

«Questa – ha ricordato il presidente del Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp Daniele Bartolozzi – è la settima iniziativa di carattere regionale e nazionale che portiamo qui a Livorno. Non è qualcosa che succede per caso, ma è qualcosa che succede perché alle nostre spalle c’è un’organizzazione che funziona. Voglio ringraziare il Comitato Regionale Uisp settore Ciclismo per averci concesso questa opportunità».

«Il Trofeo Tito Neri – ha poi aggiunto Fabrizio Bernabei, coordinatore regionale Ciclismo UISP e rappresentante del Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche – si svilupperà su un percorso con poca salita ma molto divertente, appassionante sia per i ciclisti che per i livornesi che siamo sicuri saranno in tanti a fare da pubblico a questa gara. Inoltre, il Trofeo Tito Neri sarà anche un’occasione per ricordare Sergio Marchetti e Mario Romboli, due nostri dirigenti che purtroppo oggi non sono più con noi».

La gara è aperta a tutti i tesserati 2024 con UISP, FCI, ACSI ed Enti riconosciuti dal CONI. Le coppie partecipanti verranno divise in 6 categorie: F1 (30-90 anni), F2 (91-110 anni), F3 (111-135 anni), F4 (136 e oltre), Lei e Lui e Donne (unica). Gli atleti in coppia potranno appartenere anche a squadre diverse. Chi vorrà iscriversi online su uisp.it/toscana/attivit-uisp- maggio-luglio con bonifico di 36 euro potrà farlo fino alle ore 22 del 27 maggio.

Oltre alla prima coppia classificata in assoluto, verranno premiate anche le prime tre coppie classificate di ogni fascia e la prima coppia classificata con BDC. Il titolo di Campioni Regionali della Toscana verrà assegnato alla prima coppia di ogni fascia formata solo da atleti tesserati UISP.