20 Gennaio 2022

10 milioni al Comune per riqualificare gli alloggi Erp

Livorno, 20 gennaio 2022

Un riscontro estremamente significativo e cospicuo per Livorno nella distribuzione di fondi del Pnrr per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica.

Il LODE livornese secondo solo a Firenze nella distribuzione di fondi per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica.

Alla nostra provincia sono infatti destinati 13,7 milioni di euro per l’erp per interventi di riqualificazione di 415 alloggi, nell’ambito di “Sicuro, verde, sociale”, il programma finanziato grazie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare). E altri 157 alloggi sono già stati individuati e collocati in un elenco di riserva, che verrà utilizzato nel caso in cui vengano erogati ulteriori fondi o di recupero di risorse.

Nello specifico, per il Comune di Livorno sono quasi 10 i milioni intercettati: 5,5 per interventi su edifici che sono già provvisti di impianti di riscaldamento (128 alloggi tra via Passaponti e via Amendola) più circa 4 milioni per ripristini e nuove installazioni di impianti di riscaldamento in centinaia di alloggi. Gli interventi riguarderanno opere di efficientamento energetico, razionalizzazione degli spazi, riqualificazione degli spazi pubblici e di miglioramento delle aree verdi.

“Il lavoro che riguarda il fondo Pnrr – dichiara il sindaco Luca Salvetti – è variegato e riguarda tutti gli ambiti. Di giorno in giorno vengono definite nuove assegnazioni e Livorno è presente in tutti i settori. Le risorse che ci sono state destinate per l’Edilizia Residenziale Pubblica ci dà particolare soddisfazione perché consentirà un salto di qualità al nostro patrimonio abitativo, uno degli ambiti strategici per il miglioramento della vita e del decoro per l’intera città”.

“Questo finanziamento- aggiunge l’assessore Andrea Raspanti (coordinatore del LODE livornese)- permetterà di intervenire su varie criticità e di migliorare la vivibilità di una parte del nostro patrimonio di ERP. In particolare siamo soddisfatti per aver intercettato una quota importante di risorse per dotare di impianti di riscaldamento gli alloggi che ne sono sprovvisti. Queste risorse si sommano a quelle già deliberate e a quelle liberate dal cosiddetto superbonus. Ricordo infatti che nel bilancio di previsione approvato a dicembre sono previsti 2 milioni in due anni, una cifra che porta a 5 milioni l’investimento finora realizzato da questa Amministrazione con risorse proprio sulla manutenzione straordinaria delle case popolari. Un impegno di questa entità non ha precedenti da molti anni a questa parte. L’auspicio è che anche gli immobili che la Regione ha inserito nella lista di riserva possano essere almeno parzialmente finanziati nei prossimi mesi”.

“Come soggetto gestore dell’ERP – dichiara Marcello Canovaro, presidente di Casa Livorno e Provincia Spa – siamo molto soddisfatti sia per la quantità delle risorse ottenute, sia per il riconoscimento da parte della Regione delle nostre proposte. Lo stanziamento sul PNRR deliberato dalla Regione Toscana riconosce alla realtà livornese una quota rilevante di risorse destinate alla riqualificazione patrimonio abitativo pubblico. L’ERP nel nostro territorio presenta ancora molti edifici oltre che vetusti, spesso anche privi di adeguati impianti di riscaldamento, ascensori e spazi verdi. Le misure approvate comporteranno la riqualificazione di un numero importante di alloggi, realizzando, per le famiglie assegnatarie, oltre ad un miglioramento della qualità edilizia, anche un consistente risparmio sui costi energetici, in aggiunta ad un minore impatto delle emissioni climalteranti sull’ambiente.”

In tutta la Toscana saranno oltre 2.700 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica che verranno riqualificati. Lo hanno annunciato a Firenze il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli.

