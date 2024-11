Home

10 milioni di redditi non dichiarati, GdF scopre evasore. E’ un grossista livornese

27 Novembre 2024

Livorno, 27 novembre 2024

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria labronico ha individuato un commerciante all’ingrosso del capoluogo, che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale, peraltro senza aver presentato alcun modello dichiarativo per 3 anni.

L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività, con l’effettuazione di un accesso presso l’esercizio.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato molteplici riscontri economico-finanziari, accertamenti bancari ed una approfondita articolata analisi della documentazione fiscale, nonché di quella contabile ed extracontabile.

All’esito del servizio i militari hanno ricostruito il significativo giro d’affari del cd. “evasore totale”, che per tre anni non ha dichiarato nulla al Fisco: oltre 10 milioni di redditi non dichiarati e connesse violazioni IVA per ulteriori 2 milioni.

Le attività di polizia economico-finanziaria dei finanzieri proseguiranno (e molteplici sono già in corso) per perseguire queste forme particolarmente fastidiose e consistenti di evasione fiscale, tutelando i cittadini e gli imprenditori/professionisti che vivono e lavorano nel rispetto delle regole e dei principi sanciti, in primis, dalla Costituzione Italiana.