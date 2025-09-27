Home

Cronaca

“10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” ,è uscito il podcast dei ragazzi del Cecioni

Cronaca

27 Settembre 2025

“10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” ,è uscito il podcast dei ragazzi del Cecioni

Livorno 27 settembre 2025 “10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” ,è uscito il podcast dei ragazzi del Cecioni

L’episodio “10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” disponibile sulle principali piattaforme di ascolto

Il primo episodio della serie podcast “Lìntorno, due passi tra Livorno e le sue storie” vede finalmente la luce. Si tratta del lavoro realizzato durante l’anno scolastico 2024/25 dalle studentesse e dagli studenti del Laboratorio di Podcast, un progetto sperimentale che si è tenuto nell’istituto per volontà del dirigente scolastico Rino Bucci e grazie al sostegno della Fondazione Livorno.

Nella giornata di venerdì 26 settembre il progetto è stato presentato nell’Aula Magna del Liceo di via Galilei a Livorno; alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il dirigente scolastico del Liceo Rino Bucci e la vicepresidente della Fondazione Livorno Giovanna Colombini. Presenti inoltre gli autori del podcast con gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al Laboratorio.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Rino Bucci: “La scuola raccoglie i frutti del lavoro che ha visto protagonisti gli studenti, grazie alla professionalità messa in campo da Capo Verso, un team di professionisti della comunicazione che dopo aver prodotto “Cenere”, il podcast sulla Strage di Sant’Anna di Stazzema del 1944, ha aiutato le studentesse e gli studenti a far nascere “Lìntorno””.

“Questo progetto nasce proprio dagli alunni – le parole di Alessandro Bientinesi di Capo Verso; la prima puntata del podcast è stata il lancio di quella che speriamo possa essere una serie. Non sappiamo se abbiamo creato dei podcaster, ma abbiamo creato un prodotto che è uscito il 10 settembre ed è stato già ascoltato 2000 volte in nove diversi paesi del mondo. Per essere un progetto nato dai banchi di scuola e giunto solo oggi al lancio ufficiale, ha ottenuto risultati ottimi”.

Una presenza particolare durante la conferenza stampa, quella del sindaco di Livorno Luca Salvetti, intervenuto in “triplice veste”: oltre ad essere stato studente del Liceo “Francesco Cecioni” ed essere l’attuale primo cittadino di Livorno, all’epoca dell’Alluvione, da giornalista, documentò per Granducato TV in diretta i fatti di quella tragica notte.

“Questo lavoro è prezioso perché racconta la fragilità dei territori – spiega Salvetti – dietro alle allerte meteo c’è un mondo ed è importante che questi studenti, all’epoca dei fatti poco più che bambini, abbiano voluto raccontare quella vicenda. Da giornalista televisivo la mia esperienza è sempre stata legata all’immagine, ma devo dire che dopo aver ascoltato il podcast ho capito quanto possa essere potente la voce e il racconto: togliendo l’immagine ci si concentra meglio sui concetti e si capisce meglio la storia”.

Il podcast è stato prodotto anche grazie al contributo della Fondazione Livorno, rappresentato della sua vice-presidente, la Professoressa Giovanna Colombini: “La Fondazione è da sempre attenta all’ambito educativo, serve per preparare le generazioni future che meritano attenzione. In un’epoca in cui la manipolazione dei fatti è costante, anche a causa dell’utilizzo sregolato dell’Intelligenza Artificiale, saper fruire correttamente dell’informazione è basilare. Spero che chi studia qui oggi possa diventare in futuro un giornalista affermato, dare informazioni corrette è uno strumento di democrazia e una forma di avvicinamento tra le notizie e la cittadinanza”.

“Dalla notizia al podcast: raccontare il mondo con la voce”, questo il nome del percorso didattico cui hanno partecipato circa venti alunne e alunni di varie classi. Le lezioni, tenute dai giornalisti dell’agenzia di comunicazione Capoverso Lab hanno avuto l’obiettivo di dare alla “classe” le basi del giornalismo e della produzione di podcast, strumento di informazione per la fruizione di notizie di vario tipo, sempre più al centro della vita quotidiana.

Un progetto nato sui banchi di scuola che ha visto come protagonista il legame dei giovani con la città di Livorno. Il primo fatto di cronaca che la classe ha voluto approfondire e sviluppare sotto forma di podcast è stato quello dell’alluvione che ha colpito Livorno tra il 9 e il 10 settembre 2017, un tema su cui fin da subito si sono rivolte le attenzioni dei ragazzi, che ai tempi del tragico evento che ha segnato la città erano poco più che bambini.

“10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango”, questo il titolo del primo episodio di Lìntorno, parla di una città che si risveglia dopo quella tragica notte di settembre circondata da tre elementi: fango, spavento e lacrime. Il violento nubifragio abbattutosi dal 9 settembre 2017 su Livorno e dintorni strappa all’affetto delle famiglie otto persone. Oltre alle vittime ci sono gli ingenti danni a case e strade, ci sono il dolore e la rabbia di una comunità incredula e messa in ginocchio da quei drammatici eventi.

Quel 10 settembre, giorno in cui la città si sveglia dopo quanto accaduto, rimarrà per sempre impresso nella memoria dei livornesi, ma da quella sofferenza sboccia un sentimento di solidarietà che li accompagna nei giorni successivi. Armate di pale, guanti e stivali, persone di ogni età si uniscono per ripulire e restituire dignità alla propria città rimasta ferita nel profondo dopo l’alluvione.

Con l’aiuto dei “bimbi motosi”, i volontari, giovani e giovanissimi, che per giorni spalarono per ripulire case e strade, Livorno seppe rialzarsi e iniziò a interrogarsi su temi cruciali quali la gestione del proprio territorio, le scelte urbanistiche, le differenze di ceto sociale.

Attraverso le interviste fatte durante l’anno dagli studenti e dalle studentesse che hanno partecipato al Laboratorio (protagonisti e presenti con le loro voci dentro “Lìntorno” il sindaco Luca Salvetti, il direttore artistico dell’associazione culturale The Cage Toto Barbato, lo storico capitano del Livorno Calcio Andrea Luci e altri) questo progetto non ambisce a restituire il quadro completo della vicenda, ma piuttosto ricordarla al meglio ed è significativo che le nuove generazioni abbiano avvertito il desiderio di affrontare questo tema e portare in qualche modo il loro contributo al ricordo di quel tragico evento.

Uscito da poco più di due settimane, in concomitanza quindi con l’8° anniversario dell’alluvione, l’episodio “10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” è fruibile gratuitamente sulle principali piattaforme di ascolto: https://linktr.ee/Lintorno .

Dalla sua pubblicazione, in pochi giorni, il primo episodio ha registrato già 2000 riproduzioni e un pubblico che, dai banchi di scuola del Cecioni, si è diffuso in tutto il mondo. I dati ufficiali di Spreaker e Spotify, infatti, certificano ascoltatori unici in Italia, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Egitto, Francia, India, Regno Unito e Irlanda.

La classe del laboratorio di Podcast del Liceo Statale Francesco Cecioni a.s. 2024/2025: Margherita Agostinelli, Ariel Amalfa, Giulio Brogi, Gemma Cambini, Carolina Canigiani, Giulia Del Corona, Federico Gori, Samuel Giuntoli, Flavio Pellumbi, Anna Pierini, Rebecca Polignano, Matilde Profeti, Kledor Qato, Niccolò Risecchi, Emma Sophie Stefanini, Eva Tedeschi, Giorgio Valentini, Andrea Vitiello.

“10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” ,è uscito il podcast dei ragazzi del Cecioni