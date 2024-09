Home

13 Settembre 2024

Vigili del Fuoco di Livorno: commemorazione per le vittime dell’11 settembre con una simbolica scalata in memoria dei colleghi caduti

Livorno, 13 settembre 2024 – 10 volte le scale delle torre della Cigna, i VF di Livorno ricordano i colleghi dell’11 settembre

Anche quest’anno, il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno ha organizzato una toccante iniziativa per commemorare le vittime dell’attentato alle “Torri Gemelle” del World Trade Center di New York, avvenuto il 11 settembre 2001. L’evento si è svolto nella mattinata presso la “Torre 2” di Via Aurelio Lampredi, un grattacielo cittadino scelto simbolicamente per ripercorrere il tragico cammino intrapreso dai 343 pompieri americani che persero la vita nel tentativo di salvare persone rimaste intrappolate durante l’attacco terroristico.

Alle 9:30, i Vigili del Fuoco di Livorno hanno iniziato la scalata degli 11 piani dell’edificio, ripetendola per dieci volte consecutive. La sfida simbolica ha voluto rappresentare i gradini percorsi dai soccorritori che entrarono nelle Torri Gemelle tra le 8:46 e le 10:28, per salvare vite umane a costo della loro.

L’evento ha visto la presenza della Croce Rossa, che ha garantito l’assistenza sanitaria con un’ambulanza e personale dislocato lungo il percorso, mentre Aisa ha monitorato la sicurezza ambientale.

Questa commemorazione non è solo un modo per ricordare i pompieri che persero la vita quel giorno, ma anche un momento di riflessione sull’importanza del sacrificio e del coraggio mostrato dai soccorritori di tutto il mondo. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno ha sottolineato come eventi del genere rafforzino il senso di unità e responsabilità che caratterizza il corpo, rendendolo un pilastro nella protezione delle comunità.

La commemorazione del 11 settembre resta una delle ricorrenze più sentite anche a Livorno, città che ha voluto rendere omaggio ai colleghi caduti con un gesto simbolico ma denso di significato, a testimonianza della profonda solidarietà che lega i pompieri di tutto il mondo.

