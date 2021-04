Home

10 Aprile 2021

100 anni di Anna Marcacci, Paolo Brosio: “tanto affetto per il compleanno di mia mamma siete fantastici”

COMPLEANNO 100 ANNI MAMMA ANNA BROSIO: “GRANDI ATTESTAZIONI, TANTO AFFETTO SIETE STATI FANTASTICI”.

Paolo Brosio ringrazia per l’amicizia e la vicinanza dimostrata da tutti

in occasione del compleanno centenario di mamma Anna.

Un ringraziamento di cuore per Mediaset per le trasmissioni di Mattino 5 e Pomeriggio 5 e il Giornale di Milano che ha dedicato titoli in prima pagina nazionale al compleanno di mamma Anna

Forte dei Marmi 10 aprile 2021 – “Un grazie che arriva dal cuore, siete stati fantastici.

E il mio pensiero è anche quello di mia mamma che abbraccia tutti con grande affetto”.

Paolo Brosio è rimasto commosso nel vedere gli auguri che sono arrivati alla madre Anna Marcacci mercoledì nel giorno in cui ha festeggiato il luminoso traguardo dei 100 anni.

Un compleanno davvero speciale. “Voglio ringraziare innanzitutto l’ amministrazione comunale di Forte dei Marmi e in particolare il sindaco Bruno Murzi e l’assessore al sociale Simona Seveso che hanno consegnato una pergamena celebrativa a mia mamma.

Un grazie anche alla Pasticceria Soldi del Forte e a tutti coloro, sono stati tantissimi, che hanno inviato fiori, regali e anche semplici messaggi.

Lo hanno fatto tante persone semplici che ci conoscono da tempo e anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che voglio ricordare:

Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marcello Lippi e famiglia, Marco, Lella e Paola Rovellini, Andrea Bocelli, Elisabetta Gregoraci, Roberto Mancini, Marco Masini, Massimo Ceccherini, Umberto Tozzi e sua moglie Roberta, Flavio Briatore, Paolo Del Debbio, Giorgio Gori e Cristina Parodi, Sinisa Mihajlovic, Al Bano Carrisi, Alfonso Signorini che ha compiuto gli anni con Jerry Scotti proprio nello stesso giorno, 7 aprile data di nascita di mamma BROSIO, e tanti tanti altri amici dello sport e dello spettacolo. Testimonianze piene di affetto che hanno reso felice mamma e naturalmente anche me”.

Paolo Brosio approfitta anche per dire grazie a tutti gli organi di informazione che hanno parlato del compleanno: le radio Bruno e Kiss Kiss ANSA Adn Kronos e tutti i numerosi quotidiani OnLine .

Un plauso particolare per Mediaset Mattino 5 ai produttori, autori e della segreteria di redazione della mia cara amica e collega Federica Panicucci e a Pomeriggio 5 a Barbara D’Urso e a tutti gli a autori e produttori del programma Pomeridiano di Mediaset che ha organizzato un collegamento di 23 minuti dalla casa di mamma Anna a Forte dei Marmi, collegamento che ha fatto registrare un grandissimo indice di ascolto

