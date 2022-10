Home

10 Ottobre 2022

100 anni di vita e di passione per il calcio. Maglia speciale per Giorgio Allori (Foto e Video)

Livorno 10 ottobre 2022 – 100 anni di vita e di passione per il calcio. Maglia speciale per Giorgio Allori

Una domenica speciale per il livornese Giorgio Allori,

Giorgio Allori, classe 1922, livornese, internato per due anni nei campi di prigionia nazisti per non aver aderito alla Repubblica di Salò e simbolo della Resistenza; aveva due desideri per festeggiare i 100 anni:

una visita agli Uffizi di Firenze, il suo museo preferito, e assistere ad una partita dell’Us Livorno, la sua squadra del cuore.

Così a maggio è stato invitato agli Uffizi, mentre ieri era all’Armando Picchi con l’Unione Sportiva Livorno 1915

Giorgio Allori ha ricevuto una maglia del Livorno col suo nome ed il numero 100, 100 quanti i suoi anni

