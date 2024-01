Home

Cronaca

100 posti di lavoro stagionale, Icon Collectiom apre le selezioni. Le figure ricercate, come fare domanda

Cronaca

19 Gennaio 2024

100 posti di lavoro stagionale, Icon Collectiom apre le selezioni. Le figure ricercate, come fare domanda

Livorno 19 gennaio 2024 – 100 posti di lavoro stagionale, Icon Collectiom apre le selezioni. Le figure ricercate, come fare domanda

Se si è in cerca di lavoro e pronti per un’esperienza lavorativa unica e stimolante nell’affascinante mondo dell’ospitalità toscana il 31 gennaio 2024 si terranno gli esclusivi Recruiting Days al Park Hotel Marinetta, dove oltre 100 posizioni saranno aperte per la stagione 2024!

Il Gruppo Icon Collectiom, con le sue iconiche strutture come The Sense Experience Resort a Follonica e il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona, sta cercando talenti (garantendo ai propri collaboratori numerosi e interessanti benefits) per rendere indimenticabile l’esperienza dei suoi ospiti.

Sarà questa un’ottima occasione per iniziare una nuova esperienza lavorativa in strutture di lusso, icone dell’eccellenza dell’ospitalità italiana e punto di riferimento in Toscana per una clientela sia italiana che straniera.

Il Gruppo Icon Collection attribuisce un’enorme importanza al team building, credendo fermamente che il successo di ogni struttura dipenda dall’unità e dalla collaborazione del personale. Entrare a far parte del The Sense Experience Resort o del Park Hotel Marinetta significa non solo essere parte di un’azienda rinomata, ma anche avere la possibilità di crescere professionalmente in un ambiente che valorizza l’individualità e incoraggia la formazione continua.

Le selezioni

Avranno luogo il 31 gennaio al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona dalle 10.00 alle 17. 30 (Slot 1 – ore 10.00, Slot 2 – ore 12.00, Slot 3 – ore 14.30, Slot 4 – ore 15. 30), offrendo diverse opportunità lavorative, tra cui: Manutentori, Facchini, Commis di sala, Commis di cucina, Chef de rang, Hostess, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest relation, Housekeeper e altro ancora! Il contratto garantirà due giorni di riposo settimanali, oltre a vantaggi come giorni liberi extra per il compleanno, sconti sui servizi SPA, premi speciali e altro ancora.

È possibile candidarsi inviando

il proprio curriculum vitae sul sito degli hotel (www.hotelmarinetta.it/ careers/ e https://www.thesenseresort.it/ lavora-con-noi/);

inviando una candidatura libera a hr@iconcollection.it e prepararsi ad entrare in un’avventura professionale indimenticabile.

L’importanza del team building per l’azienda è fondamentale per la creazione di un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. Questa pratica consente di consolidare i legami tra i membri del team, migliorare la comunicazione, promuovere la fiducia reciproca e stimolare la collaborazione. Attraverso attività mirate e orientate al team building, i dipendenti hanno l’opportunità di conoscere meglio i propri colleghi, scoprire i punti di forza di ciascun individuo e imparare a lavorare efficacemente insieme per raggiungere obiettivi comuni. Unirsi al gruppo per essere parte di un team appassionato e altamente motivato, pronto ad aprire le porte in primavera con un personale competente e dedicato.

I candidati avranno l’occasione di contribuire attivamente alla crescita delle strutture, abbracciando una cultura aziendale che promuove l’eccellenza, il dinamismo e la soddisfazione dei clienti.

La passione del gruppo si estende non solo verso i propri ospiti, ma anche verso i dipendenti dell’azienda, che sono considerati “ospiti interni“. Saranno considerati un ospiti interni poiché, insieme agli altri collaboratori, rappresenteranno il più grande valore dell’azienda: il capitale umano. È solo valorizzando questo capitale che un’azienda in questo settore può raggiungere risultati eccezionali. Ambizione, perseveranza, passione e resilienza. Questi elementi costituiscono le chiavi del successo. Essere protagonisti raffinati, in grado di intrattenere ed emozionare, veri ambasciatori della bellezza.

Per Icon Collection, accogliere significa essere empatici, amichevoli e perseguire costantemente l’idea di bellezza attraverso: un sorriso spontaneo, un abbraccio con un collega dopo una giornata intensa, piccoli gesti di cortesia e attenzione verso gli ospiti, orgoglio ed eleganza nell’indossare la propria divisa.

Il Gruppo Icon Collection, sempre attento al benessere dei propri collaboratori, considera ogni membro del team come parte della sua famiglia. “Lavorare con noi significa essere valorizzati, crescere professionalmente e personalmente in un ambiente accogliente che premia il talento e l’impegno.” afferma Federico Ficcanterri uno dei due soci del gruppo insieme al cugino Riccardo.

Entrare a far parte di Icon Collection significa entrare in un mondo di prestigio, dove il The Sense Experience Resort e il Park Hotel Marinetta sono stati già riconosciuti per la loro esclusività, il primo dal Times Magazine e il secondo ai Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor 2023.

Iniziare a lavorare nelle due strutture del gruppo implica affrontare sfide stimolanti, creare legami significativi e fornire un servizio di prim’ordine.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin