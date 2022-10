Home

28 Ottobre 2022

1000 euro a Cure Palliative, è il risultato della beneficenza della Romito Swim Race

Livorno 28 ottobre 2022

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna della beneficenza della quarta edizione della manifestazione di nuoto Romito Swim Race

La manifestazione è stata organizzata dalla Proloco e dal Circolo Nautico di Quercianella con il patrocinio del Comune di Livorno.

La gara, che si disputa in uno dei tratti di mare più suggestivi della costa toscana, purtroppo quest’anno non si è potuta svolgere per le avverse condizioni metereologiche.

Questo non ha impedito di realizzare la raccolta di beneficenza che quest’anno è stata donata al reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno.

L’importo dell’assegno donato è di 1.000,00 euro

