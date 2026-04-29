Home

Sport

Basket

102 a 84, la Libertas Livorno 1947 elimina Milano nel primo match di Play In di Basket A2

Basket

29 Aprile 2026

102 a 84, la Libertas Livorno 1947 elimina Milano nel primo match di Play In di Basket A2

Livorno 30 aprile 2026 102 a 84, la Libertas Livorno 1947 elimina Milano nel primo match di Play In di Basket A2

Pronostico rispettato. La Libertas si aggiudica la prima sfida senza appello della stagione, quella di play-in contro Urania Milano, e stacca il biglietto per il secondo turno – sempre su partita secca – da disputare stavolta in trasferta. Avversario sarà Rimini. Si giocherà domenica 3 maggio alle 19 in terra di Romagna.

Pronostico rispettato perché Milano si è presentata al Modigliani Forum con un solo americano (l’ottimo Morse, per lui 26 punti), priva di Alessandro Gentile e con Cavallero acciaccato. La Libertas non si è fatta impietosire e dopo un inizio leggermente contratto (0-5 al 1’) ben presto ha messo le mani sulla partita.

Nel primo quarto gli Amaranto si sono adeguati subito ai cambi di difesa ordinati da Cardani (zona e poi uomo) e con 8 triple (su 13) hanno messo le cose in chiaro. Chiusa la frazione sul +4, sull’altissimo punteggio di 33 a 29 (neanche Milano ha tirato male da 3 nei primi 10’ e le difese non erano esattamente ermetiche), lo strappo è arrivato nel secondo quarto, quando la LL ha dilagato fino a chiudere sul 58 a 42 figlio di una prestazione corale di alto profilo. Nel terzo quarto c’è stato il sussulto milanese che si è portata fino a -9 (60-51), prima che cinque punti di fila di Lorenzo Penna mandassero il riso in cottura.

Di fatto dal 25’ è stato garbage time con la LL che ha raggiunto anche i 20 punti di vantaggio. Nel finale Diana ha concesso qualche secondo sul parquet anche ai giovanissimi Nilo e Gubinelli. Superato l’ostacolo Urania, la Libertas è pronta ad affrontare Rimini per il secondo spareggio consecutivo. Il coefficiente di difficoltà si alzerà in modo esponenziale, ma gli Amaranto hanno il dovere morale di provarci. Un successo in Romagna significherebbe l’ingresso nei playoff.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Wegreenit Urania Milano 102-84 (33-29, 25-13, 20-19, 24-23)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 25 (6/8, 2/5), Avery Woodson 22 (1/3, 6/9), Fabio Valentini 10 (0/2, 3/8), Lorenzo Penna 10 (1/2, 2/4), Matteo Piccoli 8 (1/1, 2/3), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 7 (3/4, 0/0), Eric Lombardi 6 (1/3, 1/2), Luca Tozzi 4 (2/2, 0/3), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/1), Niccolo Gubinelli 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Matthew james Tiby 8) – Assist: 31 (Fabio Valentini, Lorenzo Penna 9)

Wegreenit Urania Milano: Anthony Morse 26 (10/14, 0/2), Andrea Amato 17 (1/2, 4/11), Gherardo Sabatini 15 (2/2, 2/5), Ursulo D’almeida 13 (0/2, 2/5), Matteo Cavallero 5 (2/8, 0/3), Stefano Bracale 5 (1/1, 1/1), Morgan Rashed 3 (0/1, 1/1), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Pietro Lasagni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Anthony Morse 8) – Assist: 18 (Gherardo Sabatini 9)

Livorno, 30 aprile 2026