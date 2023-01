Home

Politica

102 anni nascita PCI, Rifondazione porta a Livorno un corso sul fascismo

Politica

19 Gennaio 2023

102 anni nascita PCI, Rifondazione porta a Livorno un corso sul fascismo

Nella mattina di sabato 21 gennaio conferenza stampa con il segretario nazionale Maurizio Acerbo; alle 16:30 presentazione di Disposizione XII, il corso di storia per riconoscere e combattere ogni forma di fascismo che è anche un libro

Livorno 19 gennaio 2023 – 102 anni nascita PCI, Rifondazione porta a Livorno un corso sul fascismo

A 102 anni dalla nascita del Partito Comunista d’Italia – e a tre mesi dal contestato corso di Empoli “Conoscerli per stanarli – I simboli del fascismo e dell’estrema destra”; la federazione livornese di Rifondazione Comunista porta in città un vero e proprio corso su fascismo e antifascismo.

Disposizione XII, questo il titolo che si richiama direttamente al dettato costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista, è un corso pensato e realizzato dal Dipartimento Antifascismo di Rifondazione Comunista per avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alla conoscenza e alla comprensione della storia italiana che va dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri.

Il corso, che è diventato anche un libro edito da Bordeaux con il titolo Dodicesima disposizione, è articolato lungo una cronologia dettagliata degli eventi che parte dal 1918, attraversa il regime fascista e le due guerre mondiali per arrivare ai tentativi di golpe e alla strategia della tensione, fino al neo-fascismo degli anni 2000. “Il fascismo di oggi è diverso dal fascismo di ieri, per questo è importante conoscerne la storia e creare occasioni di dialogo e confronto fra generazioni” osserva il segretario Marco Chiuppesi, che invita la cittadinanza alla partecipazione.

ORE 10:00 – La giornata di commemorazione si aprirà al cimitero comunale dei Lupi, dove una delegazione del partito renderà omaggio alle compagne e ai compagni scomparsi.

ORE 12:00 – La delegazione si sposterà di fronte al Teatro San Marco, dove nel 1921 si svolse il primo congresso del Partito Comunista d’Italia – che nel 1943 assunse il nome di Partito Comunista Italiano – per sostituire la bandiera di Rifondazione accanto alla lapide commemorativa.

Saranno presenti il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e il segretario regionale toscano Alessandro Favilli ed è prevista una CONFERENZA STAMPA a cui sono invitati tutti i media cittadini.

ORE 16:30 – Nella sede livornese di Rifondazione Comunista, in via Modigliani 29, saranno presentati il corso Disposizione XII e il libro Dodicesima disposizione alla presenza di uno degli autori, Gianluigi Pegolo della Direzione nazionale PRC, del segretario della federazione livornese Marco Chiuppesi e della segretaria del circolo Livorno Nord Viviana Coppini. Saranno presenti copie del libro per la vendita, costo 20 euro.

Tutto il materiale del corso è consultabile liberamente e gratuitamente nella versione online (rifondazionecomunista.org/disposizione-xii/) che è arricchita di mappe, foto d’epoca, approfondimenti ed è ascoltabile tramite file audio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin