12 Maggio 2024

102 anni nel giorno della festa della mamma per la nonna pittrice Fiorina Bonetti

Livorno 12 maggio 2024 – 102 anni nel giorno della festa della mamma per la nonna pittrice Fiorina Bonetti

Compie 102 anni Fiorina Bonetti, la nonna pittrice

Festeggia come sempre il suo compleanno con un bel pranzo in agriturismo nonna Fiorina Bonetti Turi, che nella foto vediamo con le nipoti Barbara e Tiziana e la bisnipote Sara Teresa.

Fiorina è nata il 12 maggio 1922 a Villalta, in provincia di Udine, da una famiglia di agricoltori e allevatori. Durante la guerra conobbe Amilcare, giovane militare livornese, con il quale si sposò e venne ad abitare a Livorno.

In città Fiorina ha gestito per diverso tempo una mesticheria in zona Fiorentina. Quando ha smesso di lavorare si è dedicata ai viaggi frequentando gallerie d’arte anche all’estero, fino a quando ha provato a cimentarsi lei stessa con la pittura. Ha realizzato oltre 300 quadri, esposti anche al Premio Rotonda. E per dopo l’estate ha in programma di realizzare il suo sogno: una bella mostra personale!

L’Amministrazione comunale le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.