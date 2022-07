Home

15 Luglio 2022

102 candeline per Anna Lenzi, auguri alla ultracentenaria livornese

Sono 102 le candeline che domani, sabato 16 luglio, spegnerà Anna Lenzi

Livorno, 15 luglio 2022

Una torta con 102 candeline e l’affetto della famiglia: è così che Anna Lenzi, domani, sabato 16 luglio, festeggerà il suo compleanno.

La sua numerosa famiglia – ha 5 nipoti e 6 bisnipoti – le si stringerà attorno per celebrare questo importante traguardo.

Nata a Pieve Fosciana in provincia di Lucca il 16 luglio 1920, la signora Anna risiede a Livorno da tantissimi anni, e in città ha lavorato, fino alla pensione, nel mondo della scuola, al nido comunale di via San Carlo.

Il sindaco Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome della città.

