11 settembre 2023, Luna e Venere in congiunzione in Vergine: un incontro di dolcezza e armonia

10 Settembre 2023

L’11 settembre 2023, alle ore 21:31, si verificherà un evento astrologico molto speciale: la congiunzione tra la Luna e Venere nel segno della Vergine. Si tratta di un incontro tra due energie femminili, che esprimono il bisogno di affetto, di bellezza e di ordine. Vediamo insieme cosa significa questo aspetto e come influenzerà i vari segni zodiacali.

La congiunzione tra la Luna e Venere è considerata uno degli aspetti più favorevoli e piacevoli dell’astrologia. Essa indica una grande armonia tra le emozioni, i sentimenti e i valori. Chi ha questo aspetto nel tema natale è spesso affettuoso, amabile, aperto e con una inclinazione naturale a stabilire rapporti amichevoli. Spesso è anche dotato di un certo fascino e di una cura per l’aspetto fisico e l’abbigliamento.

Quando la congiunzione tra la Luna e Venere avviene nel segno della Vergine, si aggiunge una nota di praticità, di efficienza e di pulizia. La Vergine è infatti un segno di terra, che ha i piedi ben piantati per terra e che cerca la concretezza, la precisione e l’ordine in ogni cosa. Chi ha questo aspetto nel tema natale è laborioso, attivo, ben organizzato e ha bisogno di sentirsi utile. Ha anche una mente analitica e riflessiva, che gli permette di cogliere i dettagli e di evitare i rischi.

La congiunzione tra la Luna e Venere in Vergine può quindi portare a esprimere l’affettività in modo dolce, discreto e rispettoso. Si cerca un partner che sia efficiente, serio, ordinato e amorevole. Si apprezza la semplicità, la sobrietà e la naturalezza. Si tende a essere prudenti, riservati e controllati nelle emozioni, usando la logica per far tacere i propri dubbi o le proprie insicurezze.

La congiunzione tra la Luna e Venere in Vergine influenzerà in modo diverso i vari segni zodiacali, a seconda della casa astrologica in cui cadrà. Ecco le previsioni per ogni segno:

Ariete: la congiunzione cadrà nella sesta casa, quella del lavoro, della salute e della routine quotidiana. Potrete vivere una fase di maggiore armonia e soddisfazione nel vostro ambito professionale, trovando più piacere nelle vostre attività e nei vostri rapporti con i colleghi. Potrete anche migliorare il vostro stile di vita, adottando abitudini più sane e curando il vostro benessere fisico.

Toro: la congiunzione cadrà nella quinta casa, quella dell’amore, della creatività e del divertimento. Potrete vivere una fase di maggiore dolcezza e passione nel vostro rapporto di coppia, riscoprendo il gusto del romanticismo e della complicità. Potrete anche esprimere il vostro talento artistico o artigianale, realizzando opere originali e raffinate. Potrete infine godervi il tempo libero con attività piacevoli e rilassanti.

Gemelli: la congiunzione cadrà nella quarta casa, quella della famiglia, della casa e delle origini. Potrete vivere una fase di maggiore serenità e armonia nel vostro ambiente domestico, trovando più affetto e comprensione da parte dei vostri cari. Potrete anche occuparvi della vostra casa, rendendola più bella, accogliente e ordinata. Potrete infine riscoprire le vostre radici, il vostro passato o il vostro luogo natale.

Cancro: la congiunzione cadrà nella terza casa, quella della comunicazione, dello studio e dei viaggi. Potrete vivere una fase di maggiore facilità e piacere nel vostro modo di esprimervi, sia a parole che per iscritto. Potrete anche approfondire le vostre conoscenze, imparando qualcosa di nuovo o perfezionando le vostre competenze. Potrete infine fare dei viaggi brevi ma interessanti, magari in compagnia di una persona cara.

Leone: la congiunzione cadrà nella seconda casa, quella delle risorse, dei valori e della sicurezza. Potrete vivere una fase di maggiore prosperità e stabilità nel vostro ambito economico, ricevendo dei guadagni, dei premi o dei regali. Potrete anche rafforzare la vostra autostima, apprezzando le vostre qualità e i vostri talenti. Potrete infine godere dei piaceri materiali, concedendovi qualche sfizio o qualche lusso.

Vergine: la congiunzione cadrà nella prima casa, quella della personalità, dell’immagine e dell’iniziativa. Potrete vivere una fase di maggiore armonia e bellezza nel vostro modo di apparire e di presentarvi agli altri. Potrete anche esprimere al meglio la vostra natura dolce, efficiente e ordinata, ottenendo il rispetto e l’ammirazione di chi vi circonda. Potrete infine iniziare dei progetti personali, seguendo le vostre aspirazioni e i vostri valori.

Bilancia: la congiunzione cadrà nella dodicesima casa, quella della spiritualità, della fantasia e del sacrificio. Potrete vivere una fase di maggiore introspezione e sensibilità nel vostro mondo interiore, ascoltando le vostre emozioni e i vostri sogni. Potrete anche coltivare la vostra vita spirituale, meditando, pregando o praticando qualche disciplina orientale. Potrete infine dedicarvi agli altri, offrendo il vostro aiuto, il vostro sostegno o la vostra compassione.

Scorpione: la congiunzione cadrà nell’undicesima casa, quella dell’amicizia, dei gruppi e dei progetti. Potrete vivere una fase di maggiore affetto e armonia nel vostro rapporto con i vostri amici, trovando più complicità e fiducia. Potrete anche partecipare a delle attività di gruppo, condividendo i vostri interessi e i vostri ideali. Potrete infine realizzare dei progetti a lungo termine, seguendo le vostre ambizioni e le vostre speranze.

Sagittario: la congiunzione cadrà nella decima casa, quella della carriera, del successo e della reputazione. Potrete vivere una fase di maggiore soddisfazione e riconoscimento nel vostro ambito professionale, ottenendo dei risultati, delle promozioni o delle lodi. Potrete anche esprimere il vostro talento organizzativo, gestendo al meglio le vostre responsabilità e le vostre risorse. Potrete infine migliorare la vostra immagine pubblica, mostrando il vostro lato più gentile e affabile.

Capricorno: la congiunzione cadrà nella nona casa, quella della cultura, della filosofia e dell’avventura. Potrete vivere una fase di maggiore curiosità e piacere nel vostro modo di apprendere e di esplorare il mondo. Potrete anche ampliare i vostri orizzonti mentali, approfondendo le vostre conoscenze o scoprendo nuove verità. Potrete infine fare dei viaggi lontani ma interessanti, magari in compagnia di una persona cara

Acquario: la congiunzione cadrà nell’ottava casa, quella della trasformazione, della sessualità e del mistero. Potrete vivere una fase di maggiore intensità e passione nel vostro rapporto di coppia, riscoprendo il gusto dell’intimità e della compenetrazione. Potrete anche affrontare delle situazioni difficili o delle crisi personali, uscendone rinnovati e fortificati. Potrete infine approfondire i vostri interessi per il paranormale, l’occulto o la psicologia.

Pesci: la congiunzione cadrà nella settima casa, quella della relazione, della collaborazione e della giustizia. Potrete vivere una fase di maggiore dolcezza e armonia nel vostro rapporto di coppia, trovando più affinità e comprensione. Potrete anche stabilire delle alleanze o dei partenariati vantaggiosi, sia in ambito professionale che personale. Potrete infine difendere le vostre cause o i vostri diritti, agendo con equilibrio e diplomazia.

