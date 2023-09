11 settembre 2023, Luna in sestile con Marte: un aspetto di energia e armonia

Home

10 Settembre 2023

Luna in sestile con Marte: un aspetto di energia e armonia

L’11 settembre 2023, alle ore 14:06, si verificherà un aspetto astrologico molto favorevole: il sestile tra la Luna e Marte. Si tratta di un angolo di 60 gradi tra i due pianeti, che indica una collaborazione tra le nostre emozioni e le nostre azioni, tra il nostro bisogno di sicurezza e il nostro spirito di iniziativa.

La Luna rappresenta il nostro mondo interiore, i nostri sentimenti, le nostre reazioni, il nostro istinto. Marte rappresenta il nostro mondo esteriore, le nostre azioni, le nostre passioni, il nostro coraggio. Quando questi due pianeti sono in sestile, si crea una sinergia tra le due sfere, che ci permette di esprimere al meglio la nostra personalità e di realizzare i nostri obiettivi.

Il sestile tra la Luna e Marte ci dona energia, entusiasmo, determinazione. Siamo in grado di affrontare le sfide con fiducia e ottimismo, di difendere le nostre idee con convinzione e diplomazia, di risolvere i problemi con creatività e praticità. Siamo anche più aperti al dialogo e alla collaborazione con gli altri, mostrando sensibilità e comprensione.

Il sestile tra la Luna e Marte influenzerà in modo diverso i vari segni zodiacali, a seconda della casa astrologica in cui cadrà. Ecco le previsioni per ogni segno:

Ariete: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella decima e nella sesta casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore successo e soddisfazione nel vostro ambito professionale, ottenendo dei risultati concreti e duraturi. Potrete anche migliorare il vostro stile di vita, curando la vostra salute e la vostra efficienza.

Toro: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella nona e nella quinta casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore crescita e divertimento nel vostro modo di apprendere e di esplorare il mondo. Potrete anche esprimere il vostro talento creativo o artistico, realizzando delle opere originali e raffinate.

Gemelli: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nell’ottava e nella quarta casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore trasformazione e armonia nel vostro rapporto con voi stessi e con i vostri cari. Potrete anche affrontare delle situazioni difficili o delle crisi personali, uscendone rinnovati e fortificati.

Cancro: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella settima e nella terza casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore dolcezza e armonia nel vostro rapporto di coppia, trovando più affinità e comprensione. Potrete anche comunicare meglio con gli altri, esprimendo le vostre emozioni e le vostre idee con chiarezza e gentilezza.

Leone: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella sesta e nella seconda casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore efficienza e stabilità nel vostro ambito lavorativo ed economico, ottenendo dei guadagni o dei riconoscimenti. Potrete anche occuparvi della vostra salute e del vostro benessere fisico, adottando abitudini più sane ed equilibrate.

Vergine: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella quinta e nella prima casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore passione e bellezza nel vostro modo di apparire e di presentarvi agli altri. Potrete anche godervi il tempo libero con attività piacevoli e divertenti, magari in compagnia di una persona cara.

Bilancia: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella quarta e nella dodicesima casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore serenità e sensibilità nel vostro ambiente domestico e nel vostro mondo interiore. Potrete anche dedicarvi alla vostra casa, rendendola più bella, accogliente e ordinata. Potrete infine coltivare la vostra vita spirituale, meditando, pregando o praticando qualche disciplina orientale.

Scorpione: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella terza e nell’undicesima casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore facilità e piacere nel vostro modo di comunicare e di relazionarvi con gli altri. Potrete anche partecipare a delle attività di gruppo, condividendo i vostri interessi e i vostri ideali. Potrete infine realizzare dei progetti a lungo termine, seguendo le vostre ambizioni e le vostre speranze.

Sagittario: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella seconda e nella decima casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore prosperità e riconoscimento nel vostro ambito economico e professionale, ricevendo dei guadagni, dei premi o delle lodi. Potrete anche esprimere il vostro talento organizzativo, gestendo al meglio le vostre responsabilità e le vostre risorse. Potrete infine migliorare la vostra immagine pubblica, mostrando il vostro lato più gentile e affabile.

Capricorno: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella prima e nella nona casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore armonia e crescita nel vostro modo di apparire e di esplorare il mondo. Potrete anche esprimere al meglio la vostra natura efficiente, ordinata e ambiziosa, ottenendo il rispetto e l’ammirazione di chi vi circonda. Potrete infine ampliare i vostri orizzonti mentali, approfondendo le vostre conoscenze o scoprendo nuove verità.

Acquario: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nella dodicesima e nell’ottava casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore introspezione e passione nel vostro mondo interiore e nel vostro rapporto di coppia. Potrete anche affrontare delle situazioni difficili o delle crisi personali, uscendone rinnovati e fortificati. Potrete infine approfondire i vostri interessi per il paranormale, l’occulto o la psicologia.

Pesci: la Luna in Capricorno e Marte in Vergine cadranno nell’undicesima e nella settima casa, rispettivamente. Questo significa che potrete vivere una fase di maggiore affetto e armonia nel vostro rapporto con i vostri amici, trovando più complicità e fiducia. Potrete anche stabilire delle alleanze o dei partenariati vantaggiosi, sia in ambito professionale che personale. Potrete infine difendere le vostre cause o i vostri diritti, agendo con equilibrio e diplomazia.

