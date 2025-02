Home

110 anni dell’US Livorno Calcio, al The Cage la festa con la Banda Bassotti

13 Febbraio 2025

Sabato 15 febbraio l’unico live della settimana al teatrino del The Cage vedrà sul palco la Banda Bassotti

La Banda Bassotti partecipa da sempre a progetti di sostegno e solidarietà nei confronti dei popoli oppressi come quello palestinese, quello nicaraguense o quello salvadoregno, con la costruzione di scuole e alloggi; ma non mancano neanche l’appoggio a cause specifiche come quella del popolo basco o i ripetuti viaggi nel Donbass in appoggio alle milizie separatiste di Doneck e Lugansk.

Un impegno a 360 gradi che ha legato la storia della band anche a quella della città di Livorno fin da quando, a seguito dell’occupazione dell’Armando Picchi da parte degli ultras amaranto, la Banda Bassotti suonò per raccogliere i fondi necessari a supportare le spese legali dei tifosi colpiti dai daspo.

Un legame che è andato via via rafforzandosi fino alla realizzazione di Baldi e Fieri, l’ep del 2004 in cui il gruppo incise Fino all’ultimo bandito, l’inno delle Brigate Autonome Livornesi e della Curva Nord, nonché la più recente versione dello storico inno del 1938 scritto da Giorgio Cambi.

Celebre è l’album Figli della stessa rabbia, del 1992, contraddistinto dai temi di appartenenza alla classe operaia e di lotta sociale. Con questo e altri 12 dischi all’attivo, la Banda Bassotti può essere considerata una delle band più rappresentative del panorama indipendente europeo.

Per il centodecimo anniversario dell’Unione Sportiva Livorno Calcio – e a dieci anni esatti dal festeggiamento del centenario al palasport – i nove musicisti saranno al The Cage per celebrare insieme ai tifosi il rapporto speciale con la squadra e con la città e per lasciare un testimone culturale e politico alla nuova generazione di tifosi.

La serata, organizzata dalla Curva Nord Livorno – Fabio Bettinetti, vedrà infatti anche una mostra fotografica del tifo amaranto e una esposizione di maglie storiche del Livorno. Il concerto sarà infine occasione per ricordare Angelo Sigaro Conti, frontman, chitarrista e cantante della band scomparso prematuramente nel 2018.

Ad aprire alla Banda Bassotti sarà il gruppo punkrock labronico 57100. Apertura porte ore 21:00, inizio concerto ore 22:00. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 12 euro più i diritti di prevendita.

