115mila euro per nuova illuminazione in piazza Garibaldi

9 Novembre 2025

Approvato dalla Giunta comunale un progetto da 115mila euro

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato e finanziato un progetto da quasi 115mila euro per il potenziamento illuminotecnico di piazza Garibaldi.

Questo intervento – dichiara l’assessore Federico Mirabelli con delega ai lavori pubblici – concretizzerà il secondo impegno preso dalla Giunta Salvetti su piazza Garibaldi, nell’attesa di un progetto di riqualificazione più complessivo nell’ambito del primo Masterplan delle Piazze.

La Giunta Salvetti aveva programmato su Piazza Garibaldi tre azioni immediate:

La prima riguardante la demolizione delle cinque baracchine lungo via del Pettine. Questo intervento è stato avviato nel mese di giugno ed è stato concluso prima di agosto.

La seconda è la pedonalizzazione della stessa piazza attraverso degli interventi di urbanistica tattica sul manto stradale precedentemente dedicato ai veicoli.

La terza interessa invece il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

L’illuminazione pubblica è una leva fondamentale – sostiene l’assessore Federico Mirabelli – per prevenire e assicurare maggiore sicurezza oltre che tutelare il patrimonio pubblico.

L’intervento garantirà una migliore illuminazione generale della Piazza grazie all’utilizzo della tecnologia LED e di sistemi a lunga durata di vita, che assicurano una migliore qualità del servizio anche in termini di affidabilità, continuità e di salvaguardia dell’ambiente.

Nello specifico e a beneficio dell’area lato via del Pettine, lasciato libero dopo lo sgombero delle baracchine, saranno installati tre nuovi pali della stessa tipologia di quelli esistenti nella piazza, con lanterne più performanti.

Per gli altri tre pali che insistono sul lato opposto della piazza è prevista la sostituzione delle lanterne, sempre con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED.

I quattro pali a doppia armatura che illuminano il giardino centrale saranno sostituiti con altrettanti pali forniti di proiettori, per una migliore illuminazione degli spazi circostanti.

Infine, le tredici lanterne installate su bracci a parete posizionati sugli edifici perimetrali della piazza saranno sostituite con lanterne più performanti, così come saranno sostituiti i bracci che le reggono, in quanto ormai obsoleti.

