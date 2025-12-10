Home

Cronaca

12 dicembre sciopero generale Cgil e manifestazione a Firenze con Landini: da Livorno e provincia partiranno centinaia di persone

Cronaca

10 Dicembre 2025

12 dicembre sciopero generale Cgil e manifestazione a Firenze con Landini: da Livorno e provincia partiranno centinaia di persone

Livorno 10 dicembre 2025 12 dicembre sciopero generale Cgil e manifestazione a Firenze con Landini: da Livorno e provincia partiranno centinaia di persone

Grande fermento in tutte le Camere del lavoro della provincia per venerdì 12 dicembre, giornata di sciopero generale proclamato a livello nazionale dalla Cgil contro una Legge di bilancio ingiusta. Alla manifestazione regionale che si terrà a Firenze e che sarà conclusa da Maurizio Landini parteciperanno centinaia di persone provenienti da Livorno e provincia. La Cgil Livorno ha allestito per l’occasione 16 pullman (chi volesse partecipare può chiamare il numero 345 9714788 o scrivere alla mail segreteria@livorno.tosc.cgil. it). Molte altre persone raggiungeranno Firenze con mezzi propri.

L’importante giornata del 12 dicembre è stata al centro della conferenza stampa tenutasi stamani presso la Camera del lavoro di Livorno a cui hanno preso partecipato il segretario generale Gianfranco Francese e i due membri della segreteria Filippo Bellandi e Katia Sagretti.

“Il racconto del Paese che fa il governo – ha dichiarato Francese – non corrisponde alla realtà, la Cgil porterà in piazza il Paese reale. Da evidenziare che si investe sempre di più in spese militari e sempre meno in spesa sociale: tutto ciò è inaccettabile, non possiamo starcene in silenzio”.

È importante scioperare: per aumentare salari e pensioni, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per dire No al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva.