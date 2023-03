Home

Rubriche

Oroscopo

12 marzo 2023: Tensioni e contrasti, Luna (Scorpione) Opposizione Urano (Toro)

Oroscopo

11 Marzo 2023

12 marzo 2023: Tensioni e contrasti, Luna (Scorpione) Opposizione Urano (Toro)

11 marzo 2023 – 12 marzo 2023: Tensioni e contrasti, Luna (Scorpione) Opposizione Urano (Toro)

La Luna nel segno dello Scorpione in opposizione a Urano nella costellazione del Toro ci porta in un territorio astrologico denso di tensioni e contrasti. Siamo alle prese con un’energia che può essere estremamente eccentrica, testarda e iperattiva. I nostri umori possono cambiare repentinamente, spesso portandoci verso comportamenti bizzarri, aberranti e persino perversi.

In questo momento potremmo essere anche particolarmente irritabili e lunatici, rischiando di fare arrabbiare chi ci sta intorno. Nel campo dell’amore, invece; potremmo mostrare una forte volontà personale, una eccitabilità repressa e una sensualità che potrebbe facilmente portare a conflitti con il nostro partner.

È importante, dunque, cercare di gestire queste energie con saggezza e lungimiranza, al fine di evitare di cadere in situazioni difficili e spiacevoli. Non dobbiamo temere di mettere in gioco la nostra autenticità, ma allo stesso tempo dobbiamo essere in grado di trovare un equilibrio tra la nostra esuberanza e la necessità di rispettare gli altri e le loro esigenze. Solo così potremo trarre il massimo beneficio da questa configurazione astrologica, che, se gestita con cura, può portarci a crescere e ad evolverci in modo significativo.

#luna #scorpione #urano #toro #opposizione #oroscopo #oroscopo12marzo2023

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin