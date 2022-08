Home

12,13,14 e 15 agosto, i tuoi eventi dance sulla spettacolare terrazza sul mare a Calafuria

11 Agosto 2022

Posh Luxury Club, Tenax on the Sea, Disco Fresco e Sunflower. Eventi a partire anche dal pomeriggio

Posh Luxury Club, Tenax on the Sea e Disco Fresco

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

Servizio navetta da Metamare a Calafuria (vedi gli orari al termine dell’articolo)

Venerdì 12 agosto Posh Luxury Club

Posh Luxury Club • #11



Tutti i venerdì notte a Calafuria



acquista la prevendita su DICE o scrivici direttamente in

DM per la lista!

Sabato 13 agosto Tenax on the Sea

A Calafuria l’appuntamento con Tenax on the sea ✳︎ Nobody perfect!

Estate 2022 Sabato 13 agosto 2022

w/ Dukwa – Philipp – Speaking Minds Precisamente A Calafuria Tickets: https://link.dice.fm/aeb4217bf30d

Codice per l’acquisto: TEX234 Evento: Tenax on the Sea – Nobody’s Perfect! (Calafuria) w/ Dukwa, Philipp, Speaking Minds #tenaxonthesea #nobodysperfect #summer2022

Domenica 14 agosto Disco Fresco dalle 19,30 alle 01

precisamentecalafuria

DISCOFRESCO 🌊

@deeplovefactory

🗓 31 july #9

⌚ From 19.30 to 1

📍 @precisamentecalafuria

❤️ Italian Summer with best sound for sex and love

Lunedì 15 agosto Sunflower from 1pm till 1am

Ferragosto a Calafuria è Sunflower con

Laurine & Cacilio quest; Christian AB; Philipp & Cole; Black Angus; Spaceplant; Lorenzo Magnozzi; Ducato Driver; Dizzy e Tenax

Gli orari del servizio Navetta gratuito da Metamare a Calafuria

– giovedì dalle 20.00 alle 2.00

– sabato dalle 23.00 alle 4.00

– domenica dalle 20.00 alle 1.30

Per info e prenotazione tavoli 393 2101052 Leonardo

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

