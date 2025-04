Home

125.000 euro a 27 anni è il prezzo dell’autonomia: insieme, possiamo far partire il motore della libertà di Tommaso

15 Aprile 2025

Il suo motore è la voglia di vivere. Non può camminare, ma può andare lontano: aiutalo a partire. Diamo a Tommaso le chiavi della libertà

Livorno 15 aprile 2025

Immagina di dover chiedere ogni volta un passaggio. Per lavorare, per uscire, per vivere. Tommaso Falleni, 27 anni, non sogna una supercar. Sogna di guidare. Di uscire da solo di casa, di essere indipendente come qualsiasi giovane della sua età.

Per farlo, ha bisogno di un veicolo con alcune caratteriste particolari (con un prezzo di suo già esorbitante) al quale vanno fatte molte modifiche per renderlo altamente personalizzato alla disabilità di Tommaso: un’auto da adattare con comandi speciali, joystick, pedana e modifiche strutturali complesse.

Tutto queste modifiche hanno un costo altissimo: 75.000 euro, una cifra enorme per una singola persona, ma piccola se condivisa da tanti. Se non credete ai costi, basta guardare i prezzi dei preventivi che Tommaso ha allegato alla sua richiesta su gofundme.



Aiutiamolo a trasformare questo sogno di libertà in realtà. Ogni donazione è un passo verso l’indipendenza.

L’appello di Tommaso:

Ciao a tutti,

Mi chiamo Tommaso Falleni, ho 27 anni e vivo su una super carrozzina elettrica.

Sono affetto da una malattia genetica rara, la SMA, che ha impedito ai miei muscoli di svilupparsi ma non è riuscita minimamente a sminuire la mia passione per la vita.

Per me, la vera sfida non è solo affrontare una condizione fisica complessa, ma riuscire a conquistare l’autonomia su tutti gli aspetti della mia vita personale e sociale. Una vera conquista di libertà per muovermi senza dipendere dagli altri.

In questo particolare settore, le auto adattabili alle mie necessità sono estremamente rare in Europa. Le soluzioni esistenti richiedono modifiche radicali – come l’abbassamento del pianale e interventi strutturali importanti – che comportano lunghi tempi di realizzazione e costi proibitivi, oltre a rendere il veicolo più fragile. In più, ho bisogno di una pedana per l’accesso e di comandi specifici, come un joystick. Avendo una forza limitata nelle braccia, i comandi tradizionali non sarebbero adeguati, mentre il joystick rappresenterebbe la soluzione ideale, essendo identico a quello che utilizzo quotidianamente con la mia carrozzina.

Il mio obiettivo

Non si tratta semplicemente di acquistare un’auto: il mio sogno è conquistare l’indipendenza e vivere una vita finalmente autonoma ogni singolo giorno con determinazione. Con una vettura adeguatamente attrezzata, potrò muovermi liberamente, senza dover sempre fare affidamento sugli altri, e affrontare la vita con maggiore sicurezza.

Perché ho bisogno del vostro aiuto

I costi di questo progetto sono insormontabili per una famiglia normale, ed è per questo che mi rivolgo a voi. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, mi aiuterà a compiere questo importante passo verso una vita più autonoma e dignitosa. Insieme, possiamo abbattere le barriere e dimostrare che la solidarietà è il motore del cambiamento.

Grazie di cuore per aver dedicato il vostro tempo a leggere la mia storia e per qualsiasi aiuto possiate offrirmi.

Con gratitudine,

Tommaso Falleni

A chiunque vorrà darmi una mano, prometto un passaggio speciale una volta raggiunto l’obiettivo!

Un Grazie speciale a Nicolò di Passione Motori che ha immediatamente supportato questa mia iniziativa!

