Home

Cronaca

125 anni di Fiom, apposta targa in piazza dei Domenicani

Cronaca

15 Giugno 2026

125 anni di Fiom, apposta targa in piazza dei Domenicani

Livorno 15 giugno 2026 125 anni di Fiom, apposta targa in piazza dei Domenicani

La Fiom è nata a Livorno il 16 giugno 1901 nella sede della Fratellanza Artigiana, dove si svolse il congresso fondativo.

Oggi pomeriggio, per celebrarne i 125 anni di storia, è stata apposta una targa celebrativa proprio presso l’ex sede della Fratellanza Artigiana in piazza dei Domenicani 16.

L’iniziativa si è tenuta al termine dell’assemblea delle delegate e dei delegati Fiom under 35.

I festeggiamenti per i 125 anni di storia proseguiranno anche domani martedì 16 giugno: a partire dalle ore 10 presso il cinema-teatro Quattro Mori si terrà infatti l’iniziativa “La storia al lavoro” a cui prenderà parte anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma.