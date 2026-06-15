125 anni di Fiom, apposta targa in piazza dei Domenicani
Livorno 15 giugno 2026 125 anni di Fiom, apposta targa in piazza dei Domenicani
La Fiom è nata a Livorno il 16 giugno 1901 nella sede della Fratellanza Artigiana, dove si svolse il congresso fondativo.
Oggi pomeriggio, per celebrarne i 125 anni di storia, è stata apposta una targa celebrativa proprio presso l’ex sede della Fratellanza Artigiana in piazza dei Domenicani 16.
L’iniziativa si è tenuta al termine dell’assemblea delle delegate e dei delegati Fiom under 35.
I festeggiamenti per i 125 anni di storia proseguiranno anche domani martedì 16 giugno: a partire dalle ore 10 presso il cinema-teatro Quattro Mori si terrà infatti l’iniziativa “La storia al lavoro” a cui prenderà parte anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma.