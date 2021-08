Home

6 Agosto 2021

A settembre uno sfratto al giorno, l’allame di Asia Usb

Livorno 6 agosto 2021

Uno sfratto con forza pubblica al giorno per il mese di settembre. La stessa cosa per il mese di ottobre.

Non bastava la crisi pandemica ed economica.

Non bastavano il milione di posti di lavoro persi dall’inizio della pandemia e lo sblocco dei licenziamenti voluto dal Governo Draghi con la complicità di CGIL CISL e UIL.

Dal mese di settembre ripartiranno gli sfratti esecutivi.

Lista alla mano solo 51 solo per i mesi di settembre e ottobre e sono già decine le famiglie che si sono rivolte ai nostri sportelli. Su 51 oltre 40 sono per morosità.

10 sono stati richiesti da società e non da persone fisiche tra cui 3 da INPS.

D’altra parte né la Regione né tantomeno lo Stato hanno messo in campo delle misure economiche per contrastare questa nuova ondata di sfratti.

Le risorse stanziate per l’edilizia popolare non sono aumentate e, secondo alcuni studi, in Italia servirebbero almeno un milione di case popolari in più per raggiungere i livelli di altri paesi Europei.

La crisi del 2008, che causò l’occupazione di decine di strutture pubbliche e private nella nostra città, sarà probabilmente niente in confronto.

Ricordiamo che lo sportello Asia resterà aperto anche ad agosto tutte le mattine presso la sede di via Cestoni 5.

Asia USB

