Home

Cronaca

12941 domande per 70 posti di lavoro in Comune

Cronaca

1 Settembre 2021

12941 domande per 70 posti di lavoro in Comune

I termini di due bandi di concorso scaduti a mezzanotte

12.941 domande per 70 posti a tempo indeterminato al Comune di Livorno

Le prove entro la fine di ottobre

Livorno, 1 settembre 2021

Sono 12.941 le domande di iscrizione ai due bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 70 persone al Comune di Livorno.

Come è noto, il primo concorso, per soli esami, è per 40 posti categoria C, di cui 25 posti per il profilo professionale Amministrativo, e 15 posti per il profilo professionale Vigilanza.

Il secondo concorso, per titoli ed esami, è per 30 posti categoria D, di cui 15 posti profilo professionale Amministrativo, 5 posti profilo professionale Vigilanza e 10 posti profilo professionale Tecnico.

I bandi si sono chiusi a mezzanotte, e in dettaglio queste sono le domande pervenute:

1) C amministrativo: 7801;

2) C vigile: 1936;

3) D amministrativo: 2339;

4) D vigile: 311;

5) D tecnico: 554

TOTALE: 12941

“Un risultato atteso ma comunque sorprendente nei numeri – commenta l’assessora al Personale Viola Ferroni – che conferma la appetibilità del nostro comune come luogo di crescita e dove sviluppare le proprie competenze a servizio della città. L’obiettivo è quello di assumere entro la fine dell’anno i vincitori del concorso e formare graduatorie lunghe dalle quali attingere per ulteriori incrementi di personale e garantire il turn over. Sulla PA si regge molto del progetto di sviluppo del Paese, anche grazie al Recovery Fund e Next Generation Livorno, e c’è un gran bisogno di persone nuove e motivate da affiancare alle numerose competenze già presenti nell’ente.”

Le prove si svolgeranno entro la fine del mese di ottobre. La data precisa sarà inserita 15 giorni prima sul sito del Comune; luogo del concorso e modalità logistiche sono in fase di definizione da parte degli uffici comunali.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin