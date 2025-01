Home

Sport

Arti Marziali

13 medaglie, i folgorini “sbancano” Il “Rogaška Slatina Open 2025

Arti Marziali

27 Gennaio 2025

13 medaglie, i folgorini “sbancano” Il “Rogaška Slatina Open 2025

Livorno 27 gennaio 2025 13 medaglie, i folgorini “sbancano” Il “Rogaška Slatina Open 2025

Il “Rogaška Slatina Open 2025” si è rivelato un evento straordinario per gli atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, con una performance eccezionale che ha portato ben 13 medaglie al club, di cui 9 ori, 3 bronzi e un 5º posto in classifica, svoltosi domenica scorsa presso l’omonima città in Slovenia.

Tutti i folgorini si sono distinti per caparbietà nella determinazione a raggiungere la propria meta ambiziosa di riuscire ciascuno ad emergere nella propria classe d’età, non solo, e di peso. Le medaglie d’oro conquistate sono state di Edoardo Pili U10, -26 Kg, Bianca Boni U12 -34 Kg, Valentina Strazzabosco U14- 40 Kg, Gabriele Pili U14 – 45 Kg, Leonardo Nannini U14 – 50 Kg e Cadetti -52 Kg, Mattia Pieraccini Cadetti- 70 Kg, Jacopo Citi Juniores – 68 Kg, Andrea Bozzi – 84 Kg, hanno seguito con la medaglia di bronzo Edoardo Pili U12 – 30 Kg, Bianca Boni U14 – 40 Kg, Gabriele Pili Cadetti – 52 Kg, Mattia Pieraccini U14 + 55 Kg, Valentina Strazzabosco 5ª classificata U12 – 34 Kg ed Elyas Rizzo, che, anche lui ha contribuito a questa straordinaria performance.

In questo scenario, nella classifica generale dei club, la ASD Esercito – 187 Folgore di Forza Armata si è posizionata al primo (1º) posto, premiata con la consegna del trofeo.

Un aspetto notevole di questa competizione è stato il grande impegno e il successo del settore giovanile nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato), che ha visto numerosi atleti salire sul podio, segno di un lavoro di preparazione mirato ed efficace. Le medaglie dai più giovani sono il risultato della continua crescita, sia dal punto di vista tecnico che mentale, sostenuta dal costante supporto del team di allenatori. del Direttore Tecnico con le stellette, Questo dimostra l’impegno, la dedizione e il lavoro di squadra dei giovani atleti, allenati dalla guida esperta del “Direttore Tecnico con le stellette”, maestro Antonio Citi, che ha saputo preparare i suoi atleti con dedizione e professionalità, promuovendo la crescita individuale e collettiva. La sua presenza e il suo approccio tecnico hanno certamente giocato un ruolo cruciale nell’ottenere questi risultati straordinari.

Il risultato eccezionale di 13 medaglie sottolinea non solo la qualità degli atleti, ma anche l’ottimo lavoro che il club sta facendo nella formazione di giovani promesse dello sport, con il progetto Talento. L’impegno, la determinazione e il lavoro di squadra sono i valori che continuano a guidare il percorso di questi atleti verso nuovi successo.

13 medaglie, i folgorini sbancano Il “Rogaška Slatina Open 2025