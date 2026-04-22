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13 medaglie, i folgorini sbancano Voghera

Arti Marziali

22 Aprile 2026

13 medaglie, i folgorini sbancano Voghera

Livorno 22 aprile 2026 13 medaglie, i folgorini sbancano Voghera

Un passaggio fondamentale nella crescita dei giovani “folgorini” del settore giovanile dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno è rappresentato dalle competizioni, momento essenziale per verificare lo stato di maturazione agonistica degli atleti. In questa occasione, i ragazzi hanno preso parte al Trofeo Nazionale “Città di Voghera”, svoltosi domenica scorsa presso l’impianto sportivo della città lombarda.

Tra i più giovani, spicca la straordinaria prestazione dell’esordiente (12 anni) Elyas Amir Rizzo, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -45 kg. Con attenzione, disciplina e grande consapevolezza, ha gestito i suoi combattimenti dimostrando autorevolezza e maturità tecnica.

Ottimi risultati anche per Valentina Strazzabosco, che ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria -42 kg, e per il “novello” Andrea Giugno, che ha conquistato un meritato bronzo nella -40 kg.

Tra gli atleti più grandi, i risultati confermano ancora una volta il valore del gruppo: i folgorini dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno hanno dimostrato che impegno, disciplina e mentalità fanno davvero la differenza. Non solo medaglie, ma un autentico percorso di crescita, sacrificio e passione.

Risultati principali:

– Medaglia d’oro squadre femminili Kata: Amanda Baldini, Zoe Alonge, Elanor Alonge;

– Medaglia d’oro Salvatore Cossu – Kata Esordienti verdi/blu;

– Medaglia d’oro Marta Dello Iacono – Kata Seniores

– Medaglia d’argento Elia Baldini – Esordienti 50 kg

– Medaglia d’argento Daiana Iride Sartori – 59 kg

– Medaglia d’argento Auro Baldini – Juniores 68 kg

– Medaglia d’argento Elanor Alonge – Kata Cadetti marroni/nere

– Medaglia d’argento Alessio Baldini – Kata Cadetti marroni/nere

– Medaglia d’argento Matteo Sartor – Cadetti 63 kg

– Medaglia di bronzo Alessio Baldini – Kata Esordienti blu/marroni

– Medaglia di bronzo Salvatore Cossu – Kata Esordienti marrone/nera

– Medaglia di bronzo Andrea Giugno – 40 kg

– Medaglia di bronzo Zoe Alonge – Cadetti marroni/nere

5° posto Amanda Baldini – Cadetti marroni/nere

Gli atleti sono stati accompagnati dal maestro Antonio Citi, “Direttore Tecnico con le stellette”, insieme a Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas, figure fondamentali nel percorso di crescita sportiva e umana del gruppo.

Un settore giovanile solido, unito e determinato, in cui ogni atleta cresce non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano: questo è il vero successo della Folgore.