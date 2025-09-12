Home

13 settembre sciopero autobus a Livorno

12 Settembre 2025

13 settembre sciopero autobus a Livorno

Livorno, 11 settembre 2025

At- autolinee toscane ricorda che sabato 13 e lunedì 15 settembre 2025 sono stati proclamati tre scioperi distinti, rispettivamente per le province di Livorno, Pisa e Firenze, Prato e Pistoia (https://www.at-bus.it/it/sciopero).

Di seguito i dettagli:

Sabato 13 settembre 2025 è stato proclamato uno sciopero di 8 ore da parte di USB Unione Sindacale di Base per la provincia di Livorno

Lo sciopero si terrà dalle 16.00 alle 24.00.

La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 4 h di USB per la sola provincia di Livorno del giorno 06 maggio 2025, era stata del 30,67%.



Lunedì 15 settembre 2025 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore da parte di SLM FAST Confsal per la provincia di Pisa.

Il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle ore 14.29.

La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 4 h proclamata da FAST per la provincia di Pisa il giorno 15 luglio 2025, era stata del 31,25%.



Lunedì 15 settembre 2025 è stato proclamato un ulteriore sciopero di 24 da parte di COBAS per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle ore 14.29.

La percentuale di adesione precedente, prendiamo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 4 h proclamata da COBAS per le province di Firenze, Prato, Pistoia il 4 giugno 2025 è stata del 20,64%.





