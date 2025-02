Home

2 Febbraio 2025

Livorno 2 febbraio 2025 -13, sul parquet del PalaMacchia la Pielle china il capo a Piombino

Secondo stop consecutivo per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, stavolta di fronte al proprio pubblico; dopo la sconfitta di Sant’Antimo, infatti, la squadra di coach Federico Campanella è costretta ad arrendersi anche alla Solbat Piombino per 69-82.

Cinque minuti di ottima Pielle (13-1), poi la scena è tutta della compagine ospite che in 15 minuti realizza 46 punti e caccia la Toscana Legno a -13 già all’intervallo lungo (34-47). Da questo momento in poi la gara scorre via in sostanziale equilibrio, Venucci e compagni (insufficienti dalla lunetta, 22/40) provano a rintuzzare lo svantaggio ma la mente sgombra di Pombino permette agli uomini di coach Formica di firmare una vittoria d’autore.

Toscana Legno Pielle Livorno-Solbat Piombino: 69-82

TOSCANA LEGNO: Del Testa, Bonacini 4, Venucci 16, Paesano 3, Leonzio 10, Donzelli 11, Vedovato 3, Cepic 3, Baggiani ne, Simonetti ne, Hazners 12, Campori 7. All. Campanella.

SOLBAT: Nicoli 16, Forti, De Zardo 17, Ianuale 3, Onojaife 7, Cartaino 11, Frattoni 10, Longo 4, D’Onofrio ne, Ferraresi, Sipala 3, Castellino 11. All. Formica.

Arbitri: Marcelli e Correale di Roma

Parziali: 18-18, 16-29, 15-16, 20-19