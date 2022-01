Home

133 posti in Accademia Navale, aperto il bando

17 Gennaio 2022

Livorno 17 gennaio 2022

Aperto il bando di concorso per i corsi Dell’Accademia Militare di Livorno

Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 03 del 11-01-2022 si sono aperte le iscrizioni al concorso per l’accesso alla 1^ classe dei Corsi Normali dell’Accademia Navale di Livorno.

La possibilità di concorrere per uno dei 133 posti da ufficiale nei vari corpi della Marina Militare, resterà aperta fino al 15 febbraio 2021.

Le posizioni aperte:

Concorso per 124 posti per i Corpi vari, così ripartiti:

70 per il Corpo di Stato Maggiore;

26 per il Corpo del Genio della Marina(*);

10 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

Concorso per 9 posti per i Corpo Sanitario Militare Marittimo.

I 26 posti per il Corpo del Genio della Marina saranno ripartiti fra le seguenti tre specialità:

12 per la specialità del Genio Navale; 8 per la specialità delle Armi Navali e 6 per la specialità Infrastrutture.

Ciascun concorrente può chiedere di partecipare per uno solo dei precitati concorsi.

Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di Scuola Media Superiore, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico.

Per ulteriori informazioni sul concorso vai al sito della Marina, clicca qui

