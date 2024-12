Livorno 27 dicembre 2024 13,8 kg di rifiuti rimossi: il regalo di Natale di Mister Green alla città di Livorno

La vigilia di Natale, mentre molti si preparavano a festeggiare, Mister Green ha deciso di fare un regalo speciale alla città di Livorno. Nonostante il freddo, l’instancabile volontario, noto per il suo impegno ambientalista, ha trascorso il 24 dicembre ripulendo l’area del parcheggio antistante il negozio Nencini Sport, ormai tristemente nota come una discarica a cielo aperto.

Un gesto concreto per l’ambiente

Armato di guanti, sacchi e tanta determinazione, Mister Green ha raccolto 13,8 chili di rifiuti abbandonati sulla pubblica via. Tra questi, plastica, lattine e vetro, materiali che non solo deturpano l’ambiente urbano, ma che rappresentano anche una minaccia per la fauna locale e per il benessere dei cittadini.

Mister Green, già conosciuto in città per le sue numerose iniziative di pulizia, ha scelto di dedicare questa giornata speciale alla sensibilizzazione. “Questo è il mio regalo di Natale per Livorno. Non possiamo continuare a ignorare questi comportamenti incivili. Ogni piccolo gesto può fare la differenza,” ha dichiarato.

Il problema delle discariche a cielo aperto

L’area del parcheggio del Nencini, spesso frequentata, è diventata nel tempo un punto critico per l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nonostante i numerosi appelli per una maggiore attenzione e per il rispetto delle regole, la situazione continua a peggiorare, rendendo essenziale l’intervento di cittadini come Mister Green.

Un messaggio di speranza

Questo gesto simbolico, compiuto alla vigilia della festività, vuole essere un invito a tutti i livornesi a prendersi cura della propria città. L’ambiente è un patrimonio collettivo e richiede l’impegno di tutti per essere preservato.

Grazie a Mister Green, Livorno ha ricevuto un regalo di Natale che non solo migliora l’aspetto della città, ma che lancia anche un forte messaggio: ognuno di noi può fare la differenza.