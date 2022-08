Home

14 agosto, Rock and roll con “The Shocks!” in concerto e “spaghettata di mezzanotte”

13 Agosto 2022

14 agosto, Rock and roll con “The Shocks!” in concerto e “spaghettata di mezzanotte”

Tirrenia (Pisa) 13agosto 2022

Il Ferragosto 2022 al Bagno degli Americani “The Shocks!” in concerto e la “spaghettata di mezzanotte”

Si avvicina un altro grande appuntamento dell’estate 2022 al Bagno degli Americani: è la serata di Ferragosto, in programma domenica 14. Musica, divertimento e buon cibo attendono il pubblico per trascorrere insieme anche la serata più attesa dell’estate. L’atmosfera unica e magica della spiaggia dal tramonto in poi completa l’opera.

Per la musica, tornano al Bam i “The Shocks!”, band pisana specializzata in rock and roll e grandi classici della musica internazionale e ormai di casa allo stabilimento di viale del Tirreno 8, che domenica sera si presenta così: Riccardo Pratesi (voce e chitarra), Riccardo Alderigi (chitarra solista e voce), Piergiorgio Spezia (basso) e Valerio Bartolini (batteria).

Il ristorante, come sempre aperto e operativo, propone le consuete specialità: primi e secondi di mare, frittura di pesce, panini, hamburger, patate fritte, mentre al bar birra e cocktail di ogni genere. Torna l’attesissima “spaghettata di mezzanotte”, momento tradizionale da vivere finalmente insieme. Informazioni: 342 3513884.

Da non perdere, inoltre, sabato 13 agosto il California Dreaming Party in collaborazione con il Borderline di Pisa. Rock and roll dagli anni Cinquanta agli anni Novanta e dj set a partire dalle 18.30.

“Siamo contenti di poter tornare a proporre un’iniziativa per la sera più attesa dell’estate dopo due anni di dubbi e restrizioni a cui ci siamo adeguati (insieme al pubblico) – affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale -. Un altro passo, insomma, verso la piena e ritrovata normalità che speriamo di poter abbracciare definitivamente. Per domenica 14 agosto, nell’attesa del Ferragosto, non mancheranno musica e buon cibo per una serata in compagnia nel contesto della nostra meravigliosa spiaggia. La tipica ‘spaghettata di mezzanotte’ completerà l’opera per offrire una serata unica al pubblico che deciderà di trascorrerla da noi e che ringraziamo fin da ora”.

