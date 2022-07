Home

Livorno, 23 luglio 2022 – 14 giorni di intervento alle fognature di via Alfredo Jeri, le modifiche alla viabilità

Per la prossima settimana è in programma un intervento del Comune di Livorno di rifacimento di un tratto della fognatura di via Alfredo Jeri (traversa di via delle Pianacce).

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, da lunedì 25 luglio a domenica 7 agosto nel tratto di via Jeri che va dal civico 18 a fine strada; sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, e il divieto di transito eccetto veicoli dei residenti diretti alle rimesse interne.

Il passaggio dei pedoni sarà consentito lungo un apposito corridoio di transito.

