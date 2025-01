Home

Provincia

Donoratico

14 giorni di vacanza in agriturismo e conto non saldato, denunciate due donne e il loro ospite

Donoratico

9 Gennaio 2025

14 giorni di vacanza in agriturismo e conto non saldato, denunciate due donne e il loro ospite

Donoratico (Livorno) 9 gennaio 2025 14 giorni di vacanza in agriturismo e conto non saldato, denunciate due donne e il loro ospite

I carabinieri della Stazione di Donoratico, al termine di un’indagine scaturita dalla querela sporta dalla titolare di un agriturismo della zona, hanno denunciato tre persone con precedenti, due donne e un uomo, che, apparentemente come normali clienti, avrebbero alloggiato per oltre due settimane nella struttura ricettiva senza saldare il conto di 1200 euro.

Le due donne, di 50 e 60 anni, originarie del fiorentino, si sono presentate i primi di dicembre scorso, ed hanno prenotato il lungo soggiorno consegnando regolarmente i loro documenti al gestore. In corso di permanenza, si è unito a loro, per una sola notte, anche un 40enne campano, asseritamente un nipote, che, al momento di ripartire, ha rimesso il conto alle parenti. Alla richiesta del gestore anche lui ha fornito, com’è prassi, i documenti per la registrazione.

Amara sorpresa però per la titolare, quando, la mattina della prevista partenza, ha appurato che le donne si erano già allontanate, verosimilmente in orario notturno, e avevano lasciato la struttura senza saldare il conto. Fallito il tentativo di contattare le donne, che si sono rese irreperibili, alla titolare non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri. Dalla copia dei documenti rilasciati all’arrivo presso la struttura e dalle telecamere di videosorveglianza, i militari però sono riusciti a risalire all’identità di tutti e tre gli ospiti, che adesso dovranno rispondere del reato di insolvenza fraudolenta.