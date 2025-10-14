14 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria assegnati a Le Sughere, il Sinappe: “Soddisfatti, ma restano gravi criticità strutturali”
Livorno, 14 Ottobre 2025 14 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria assegnati a Le Sughere, il Sinappe: “Soddisfatti, ma restano gravi criticità strutturali”
Il Segretario Provinciale del SINAPPE, CANDIA Agostino, esprime a
nome di tutta l’organizzazione sindacale un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon
lavoro ai 14 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria assegnati in forza alla Casa Circondariale di
Livorno, provenienti dal 185° corso di formazione.
I neo-agenti si sono da subito distinti per spirito di adattamento e disponibilità, integrandosi
con professionalità nel contesto operativo dell’Istituto labronico.
Tuttavia, non possiamo non evidenziare le gravi criticità strutturali che da tempo penalizzano il
personale, tanto nuovo quanto in servizio da anni.
È ormai nota e denunciata da tempo la drammatica carenza di alloggi, un problema strutturale
aggravato dall’assenza di un piano organico di ristrutturazione della caserma agenti.
A ciò si aggiunge la chiusura della mensa di servizio, ormai protratta da 22 mesi, un fatto
inaccettabile in una realtà operativa complessa come quella livornese.
I nuovi agenti si troveranno ad affrontare il loro delicato incarico in un contesto di forte
sovraffollamento, causato anche dalla recente chiusura del Reparto Verde del circuito di media
sicurezza e dalla mancata apertura di due nuovi padiglioni, tuttora inattivi.
Il SINAPPE, consapevole dell’importanza della presenza di nuove risorse umane all’interno
dell’istituto, manterrà alta l’attenzione e la vigilanza sindacale, continuando a denunciare ogni
carenza e promuovendo azioni a tutela del benessere del personale.
A nome di tutta la Segreteria Provinciale, il SINAPPE rivolge ai nuovi colleghi un augurio di buon
lavoro, sotto la protezione di San Basilide, affinché possano svolgere con orgoglio e dedizione
il loro compito, portando in alto i valori fondanti della Polizia Penitenziaria.