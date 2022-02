Home

Lavoro, richieste 80 persone per Park Hotel Marinetta e The Sense Experience Resort. Le figure ricercate a Bibbona e Follonica

11 Febbraio 2022

TURISMO TOSCANA: DECINE DI ASSUNZIONI E TANTI BENEFITS CON ICON COLLECTION

Il Gruppo Ficcanterri lancia i Recruiting Days per assumere decine di figure professionali al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona e al The Sense Experience Resort di Follonica per la stagione 2022

Livorno 11 febbraio 2022

Chi cerca lavoro in hotel lo trova sicuramente con Icon Collection, azienda giovane e dinamica del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, che offre per la nuova stagione decine di opportunità per le due strutture alberghiere:

The Sense Experience Resort

Park Hotel Marinetta.

L’azienda punta ad assumere 80 figure altamente qualificate.

Le figure ricercate che possano essere protagoniste dell’accoglienza nelle strutture del gruppo e garantisce loro una serie di interessanti benefits.

La selezione del personale avverrà tramite i Recruiting Days in programma il 21, 22, 23, 24 febbraio 2022. Orario 09-18

La nuova stagione è alle porte e chi è in cerca di occupazione nel settore alberghiero ha una grande opportunità di lavorare in un contesto accogliente e dinamico dell’ospitalità di lusso.

Sono diverse infatti le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane:

Capo Ricevimento,

Restaurant Manager,

Sous Chef, Cuochi,

Camerieri/baristi,

Receptionist,

Guest relation,

Housekeeper,

Magazziniere

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel:

www.hotelmarinetta.it/careers/

www.thesenseresort.it/careers-c2.html

oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.

Le selezioni avverranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 21 e 22 febbraio e al The Sense Experience Resort il 23 e 24 febbraio. Orario 09-18

L’azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021.

Per la famiglia Ficcanterri i dipendenti sono “Ospiti interni” e fanno parte della propria famiglia, devono sentirsi a casa; sono coloro che veicolano il messaggio più importante rivolto agli Ospiti esterni

E’per questo che l’azienda gli garantirà in più numerosi benefits:

30% di sconto su tutti i servizi SPA

Premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori

Premi per collaboratori che lavorano da più di 5 stagioni

Utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura

Utilizzo gratuito di 1 automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi (solo The Sense Experience Resort)

Mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro

Alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari

Wi-fi dedicato in struttura

Servizio lavanderia divisa fornita incluso

Presenza di incentivi sulle performance aziendali

Ambizione, perseveranza, passione e resilienza. Queste sono le chiavi del successo di chi entra a lavorare in Icon Collection.

Accogliere per la famiglia Ficcanterri non vuol dire solo prestare la propria competenza e professionalità al servizio dell’ospite, ma vuol dire essere empatici, amichevoli e tendere sempre alla bellezza e al sorriso.

Icon Collection, d’altra parte, rappresenta un contesto altamente qualificato e stimolante in cui affrontare con passione sfide sempre più grandi e importanti:

si utilizzano tecniche di management avanzato in ogni settore, dal revenue, al booking, alla ristorazione, al controllo di gestione.

Icon fornisce servizi di elevato spessore alle strutture del Gruppo garantendo i processi strutturali a supporto del buon servizio.

Si occupa inoltre di organizzazione, comunicazione e innovazione per le strutture ed ha come chiave strategica la sostenibilità che è per l’azienda un aspetto fondamentale, è soprattutto un credo verso cui indirizzare le strutture.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco e Borgo Verde.

Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

