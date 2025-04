Home

30 Aprile 2025

145704 euro di utile, Aamps in attivo per il sesto anno consecutivo

Livorno 30 aprile 2025 145704 euro di utile, Aamps in attivo per il sesto anno consecutivo

Ratificando un utile di 145.704 € l’Assemblea dei Soci di AAMPS SpA (presenti un membro del Consiglio di Amministrazione di Retiambiente e Raphael Rossi e Raffaele Alessandri, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale della Società Operativa Locale del Gruppo Retiambiente con sede in Via dell’Artigianato 39/B) ha approvato il bilancio aziendale 2024.

Un risultato in linea con quanto ratificato negli anni precedenti, comprendendo anche quelli relativi all’uscita anticipata dal concordato preventivo in continuità, visto che i bilanci avevano ottenuto analoghi risultati (965.202€ nel 2019, 2.2912.441€ nel 2020, 515.035€ nel 2021, 94.835€ nel 2022 e 131.270€ nel 2023).

Tra gli elementi più rilevanti che emergono nel documento appena apprezzato formalmente spicca il dato sui ricavi dalla raccolta differenziata dei rifiuti in un trend virtuoso che dagli 893.000 € del 2018 porta ad 1.952.000 € dell’anno da poco trascorso con un miglioramento progressivo della qualità dei materiali raccolti.

In evidenza anche il dato sulla riduzione della produzione dei rifiuti urbani che, in linea con le direttive europee, cala da 81.000 tonnellate del 2023 a 78.500 tonnellate nel 2024 e attesta la produzione annua a 513 kg/abitante contro i 514 dell’anno precedente.

Menzione particolare è data ai risultati ottenuti sul fronte del decoro urbano che, anche a seguito dell’internalizzazione del servizio di spazzamento, avvenuta il 1° ottobre 2023, ha visto l’azienda impegnata su tale fronte cogliendo risultati operativi particolarmente apprezzati sia sul piano qualitativo che gestionale.

Il Sindaco Luca Salvetti dichiara:

“In queste settimane ho sentito da più parti politiche la ridicola anticipazione che il bilancio di AAMPS fosse in rosso.

Ecco serviti coloro che sperano che a Livorno le cose vadano male per provare a guadagnare considerazione e magari qualche voto.

Un bilancio in salute, un utile di oltre 145.000 €, un accantonamento che cresce e si avvicina al milione e un budget che, come sempre, è in assoluto equilibrio. E siamo al sesto anno consecutivo che tutto ciò accade. Così è gestita AAMPS, spero che si sia compreso una volta per tutte”.

Durante l’Assemblea dei Soci è stato nominato anche il nuovo Amministratore Unico (in attesa delle verifiche formali sulla documentazione presentata a cura di Retiambiente): è Aldo Iacomelli, 59 anni, livornese che sostituisce Raphael Rossi in scadenza di mandato dopo 6 anni.

Iacomelli, già Presidente di AAMPS tra il 2015 e il 2016, ha un curriculum professionale ampio con importanti esperienze e incarichi di vertice a livello nazionale nei settori ambiente e energia nonché un impegno specifico sulla gestione dei sistemi di raccolta dei rifiuti e differenziazione dei materiali.

“Prima di tutto voglio ringraziare Raphael Rossi – ha proseguito Salvetti – che in sei anni insieme a noi, a Retiambiente e a tutti i lavoratori ha centrato gli obbiettivi primari che gli erano stati posti all’inizio del suo mandato: uscita dal concordato, riorganizzazione del lavoro e superamento dell’inceneritore sono i tre elementi che volevamo cogliere e sono stati colti. Adesso inizia una nuova fase ed è giusto cambiare. Riteniamo che Iacomelli abbia importanti competenze nel settore di riferimento e qualità relazionali e umane di riconosciuto spessore. Siamo certi che potrà garantire il potenziamento sulla continuità operativa all’azienda, in stretta sinergia con la holding di riferimento RetiAmbiente e l’amministrazione comunale di Livorno, con particolare riferimento all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, al mantenimento del decoro urbano e alla gestione del personale e delle relazioni sindacali”.

il Presidente di Retiambiente Daniele Fortini afferma:

“Il nuovo amministratore non solo ha una comprovata professionalità sul versante della gestione dei rifiuti e degli impianti di riferimento ma conosce sia AAMPS sia RetiAmbiente, avendo ricoperto anche il ruolo di Temporary Manager proprio per la nostra holding. È anche per questo motivo che siamo unanimemente convinti della scelta appena fatta in un’ottica di rafforzamento ulteriore del legame che ci unisce all’amministrazione pubblica e a questo territorio nell’erogazione puntuale dei servizi al cittadino”.

