15 alberi nel giardino delle Micheli-Bolognesi a Shangai, saranno donati dal Rotary Club Livorno Mascagni

14 Dicembre 2022

Il Rotary Club Livorno Mascagni anche quest’anno dedica un importante service al miglioramento dell’ambiente della nostra città.

In specifico quest’anno, facendo seguito a domande pressanti da parte del mondo della scuola, ha deciso di piantare 15 alberi di “morus platanifolia”, (essenza ombrosa , assai indicata per abbattere le isole di calore estive) all’interno del giardino dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi di Livorno nel quartiere di Shangai, in collaborazione con il Comune di Livorno.

Ringraziamo la dirigente scolastica Professoressa Semplici, che ha sollecitato questo progetto e si è resa disponibile per realizzarlo. L’importanza di piantare alberi all’interno di una scuola, è fondamentale, sia per l’assorbimento degli agenti inquinanti, ma soprattutto perché, studi specifici degli ultimi anni sui giovanissimi, hanno appurato che gli studenti, traggono molti benefici non solo di salute, e di abitudine alla bellezza, dato da essere circondati dal verde, ma soprattutto aumentano le capacità di attenzione e di apprendimento, con accertati miglioramenti di profitto.

L’evento è previsto per sabato 17 dicembre, dalla mattina, e con la partecipazione delle Autorità alle ore 12

