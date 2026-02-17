Home

17 Febbraio 2026

Livorno 17 febbraio 2026 15 leoncini under8 impegnati sul campo del Bellaria Pontedera

Quindici è un numero particolare nello sport del rugby. Quindici sono, a livello seniores e nei maggiori campionati giovanili (under 18 e under 16), i giocatori in campo per ciascuna squadra. Si tratta di quindici atleti che si sacrificano l’un l’altro per il bene dell’intero collettivo, tanto che, anche in gergo giornalistico, ‘quindici’ indica, nel mondo ovale, una formazione. Nella circostanza, non è improprio scrivere ‘quindici amaranto’ per la realtà degli under 8 dei Lions Amaranto Livorno.

Ben quindici – un record per la categoria – sono stati gli atleti Lions impegnati nel raggruppamento svoltosi domenica mattina, sotto un gradevole sole, sul campo (peraltro piuttosto pesante) del Bellaria Pontedera.

Questi i quindici leoncini – classe 2018 e 2019 – protagonisti nell’evento ospitato nella città della Piaggio: Lorenzo Lombardi, Joele Ceselli, Dario Chiappe, Leonardo Bulgaron, Ethan Cavallin Della Vista, Jacopo Bargellini, Edoardo Gasparri, Mattia Pierozzi, Leonardo Ledda, Filippo Martina, Domenico Blasio, Mattia Baconcini, Elia Finocchietti, Laerte Spoto, Francesco Grassi. Grazie all’ampia rosa a disposizione, gli allenatori-educatori Ilaria Arrighi e Vincenzo Liguori hanno potuto dividere la rosa in due rappresentative. Dodici le squadre presenti al raggruppamento: le due formazioni livornesi, tre dello Scandicci, due della Scintilla Pisa, due del Bellaria, l’Elba, la mista Rosignano/Grosseto e il Florentia. Le compagini hanno dato vita a due gironi distinti. Una manifestazione splendida, che ben presto si è trasformata in una gioiosa festa dello sport. L’entusiasmo e i sorrisi dei giovanissimi rugbisti hanno simpaticamente coinvolti i numerosi adulti assiepati a bordo campo. In tutto ben 30 le gare disputate. Ovviamente nessuno ha conteggiato le (peraltro belle) mete messe a segno nel corso dell’intensa e memorabile mattinata. Hanno vinto tutti quanti.

