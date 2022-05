Home

12 Maggio 2022

15 maggio: Sulla terrazza di Precisamente a Calafuria, musica e cibo dalle 15.30 a mezzanotte

Il 15 maggio, nella splendida cornice della terrazza sopra gli scogli sarà possibile trascorrere un 25 aprile diverso all’insegna del divertimento e del cibo.

Salvate la data perchè Domenica 15 siamo di nuovo tutti in terrazza dalle 15:30 alle 24:00 con

Beach Club Versilia

Per tutto il pomeriggio sul tavolo non mancheranno le famose schiacciatine di Scomposto e i butcher’s burger

Sappiamo tutti come sono andate le altre giornate, ci vediamo in terrazza per mangiare, ballare e divertirsi. Ti aspettiamo per questo 25 aprile speciale

Necessario Green Pass rafforzato

Ingresso libero, tavoli su prenotazione

Per info e prenotazione tavoli 393 2101052 Leonardo

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

