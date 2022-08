Home

31 Agosto 2022

Livorno 31 agosto 2022 – “15 minuti di buio”, Confcommercio invita a spengere le luci. “Le istituzioni pongano un tetto”

Iniziativa di sensibilizzazione sull’emergenza bollette

Confcommercio della provincia di Livorno invita gli imprenditori ad aderire all’iniziativa nazionale e a spegnere le luci il 31 agosto per manifestare l’insostenibilità del caro energia.

“L’emergenza scatenata dall’esplosione dei costi energetici sta mettendo in grave difficoltà tutte le nostre imprese.

La nostra Confcommercio nazionale si è attivata nei confronti delle autorità competenti; ha sottoposto a politica e istituzioni le richieste e le proposte delle imprese” spiega il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli.

“Anche ogni singolo imprenditore può mandare un messaggio per sensibilizzare clienti e istituzioni sulle conseguenze della crescita inarrestabile del costo dell’energia che si sta abbattendo sulle imprese del terziario di mercato, dei servizi e della distribuzione moderna”.

La Confcommercio provinciale invita quindi commercianti; ristoratori; pubblici esercenti; balneari e albergatori ad aderire all’iniziativa nazionale di spegnimento delle luci delle attività, per 15 minuti, a partire dalle ore 12 di mercoledì 31 agosto.

“Un segnale silenzioso e necessario per far luce (spegnendola) sulla drammaticità della situazione. Una situazione che rischia di far collassare il sistema economico delle piccole imprese” aggiunge la presidente Francesca Marcucci.

“Un sistema che ha visto soccombere già tante aziende a causa del Covid e che ora stava finalmente avendo la prima vera stagione di rinascita, penso soprattutto al comparto turistico.

Le spese fisse lievitate con il prezzo dell’energia che continua a gonfiare senza certezza della fine, una forte inflazione, il pericolo della recessione.

Chiediamo a gran voce che le istituzioni intervengano porre un tetto al prezzo del gas e alla revisione delle regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell’elettricità”.

